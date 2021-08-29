  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

ZAM FURYASI: Tüp gaz, kahveden sonra, ekmeğe bir zam daha geldi!

» »
Ekmeğe bir zam daha geldi!
ZAM FURYASI: Tüp gaz, kahveden sonra, ekmeğe bir zam daha geldi!

Tüp gaz, kahveden sonra sofraların vazgeçilmezi ekmeğe bir zam daha geldi.

KKTC'de zam furyası devam ediyor.

Tüp gaza yapılan 17 TL'lik zam ve kahveye yapılan %43'ü bulan zamdan sonra ekmeğe de bir ay içinde ikinci kez zam geldi.

 

İKİNCİ KEZ ZAMLANDI

Ekmek ağustos ayı başında 2,25 TL ye satılırken geçtiğimiz haftalarda yapılan zam ile 2,75 TL fiyata satılmaya başlanmıştı.

Ekmeğin Eylül ayındaki fiyatı ise 3 TL olacak.

Son yapılan zam ile ile birlikte ekmek fiyatı toplamda %33,35 zamlanmış olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava durumu 29 Ağustos 2021 Pazar29 Ağustos 2021 Pazar 08:39
  • Covid-19'dan 2 ölüm daha oldu! Bugün ölen sayısı 3'e yükseldi28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:03
  • 8 Eylül çekilişi çıkana kadar!28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:00
  • Mağusa-Lefkoşa Anayolu'nda kaza; 1 kişi yaralandı28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:57
  • Erhürman’dan hükümete: “Derhal istifa edin”28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:13
  • KKTC'de Covid-19'dan 1 ölüm ,179 vaka!28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:02
  • Mikro yeşillik nedir, evde mikro yeşillik nasıl yetiştirilir?28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:32
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:38
  • UBP'de Dört Başkan adayı arasında uzlaşı sağlandı..! İşte uzlaşılar...28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:23
  • GKK Emekli Astsubaylar Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti