ZAM FURYASI: Tüp gaz, kahveden sonra, ekmeğe bir zam daha geldi!

Ekmeğe bir zam daha geldi!

Tüp gaz, kahveden sonra sofraların vazgeçilmezi ekmeğe bir zam daha geldi.

KKTC'de zam furyası devam ediyor.

Tüp gaza yapılan 17 TL'lik zam ve kahveye yapılan %43'ü bulan zamdan sonra ekmeğe de bir ay içinde ikinci kez zam geldi.

İKİNCİ KEZ ZAMLANDI

Ekmek ağustos ayı başında 2,25 TL ye satılırken geçtiğimiz haftalarda yapılan zam ile 2,75 TL fiyata satılmaya başlanmıştı.

Ekmeğin Eylül ayındaki fiyatı ise 3 TL olacak.

Son yapılan zam ile ile birlikte ekmek fiyatı toplamda %33,35 zamlanmış olacak.