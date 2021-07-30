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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor. 
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor. 


Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamda KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak. 


MUKAVEMET YOL KOŞUSU
1 Ağustos Pazar günü saat 07.00’de, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı- Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verilecek. 


ATATÜRK ANITLARINA ÇELENK KONULACAK
Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında çelenk sunulacak. Bu çerçevede, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek. 


Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

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