6 Hız Tespit Kamerası Daha Yarın Devreye Giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nin, -Lefkoşa ve Girne ilçe sınırları içinde altı yeni sürat tespit kamera sistemini yarından itibaren devreye koyacağı açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nin, -Lefkoşa ve Girne ilçe sınırları içinde altı yeni sürat tespit kamera sistemini yarından itibaren devreye koyacağı açıklandı.

Bakanlık açıklamasına göre “Dikmen-Boğazköy yolunun 1’inci kilometresi, Girne-Lapta Yolu’nun 15’inci kilometresi, Girne-Beylerbeyi Yolunun 2’nci kilometresi, Gaziköy'ün batı girişine ve Girne-Lefkoşa ana yolunun Ciklos mevkiinde bulunan hız tespit kameraları ile Lefkoşa-Girne ana yolunda, biri Gönyeli Çemberi çıkışına diğeri Boğazköy kavşağı öncesinde monte edilen hız koridoru (point-to-point kameralar), yarın itibarıyla tespit edilecek hız ihlallerini polise bildirecek.

Dikmen-Taşken Yolu, Girne-Beylerbeyi Yolu, Gaziköy'ün batı girişi ve Ciklos’taki hız tespit kameraları 50km/s, Girne-Lapta Yolu’ndaki hız tespit kamerası 65km/s ve Lefkoşa-Gire Yolu’ndaki hız koridoru, 100km/s üzerinde sürat yapan araçları tespit ederek kaydedecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sürücülerin gerek şehir içi, gerek şehirlerarası yollarda konan hız sınırlamalarına ve diğer trafik kurallarına uymalarını istedi.