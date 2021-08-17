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:Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Mağusa’da çöp yangınlarına dikkat çekti

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:Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Mağusa’da bir süredir devam eden ve toplum sağlığını tehdit eden çöp yangınlarıyla ilgili bilgi almak amacıyla Mağusa Belediyesi’ne başvurdu.
:Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Mağusa’da çöp yangınlarına dikkat çekti

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Mağusa’da bir süredir devam eden ve toplum sağlığını tehdit eden çöp yangınlarıyla ilgili bilgi almak amacıyla Mağusa Belediyesi’ne başvurdu.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü Temsilcileri bu sabah saat 10.00’da Mağusa Belediyesi önüne giderek kısa bir açıklama yaptıktan sonra başvuruda bulundu.

Başvuruda “Gazimağusa halkı bir süreden beridir şehrimizde devam etmekte olan ağır çöp kokusu ve duman nedeniyle huzursuz durumdadır. Bu yangınların gerek halk sağlığı gerekse de yarattığı endişe bakımından bir an önce sonlandırılması, partimiz Bağımsızlık Yolu’nu yakından ilgilendirmektedir” vurgusu yapıldı.

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