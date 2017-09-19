BEM çalışanlarına "afete hazır işyeri" eğitimi verildi

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. (BEM) çalışanlarına Sivil Savunma Teşkilatı tarafından "Afete Hazır İşyeri" eğitimi verildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre eğitim, teşkilatın "Afete Dirençli Toplum" hedefi doğrultusunda, İskele Bölge Müdürlüğü ile Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitime, 35 personel katıldı.

İskele-Kalecik bölgesinde faaliyet gösteren Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. (BEM) çalışanlarına yönelik "Afete Hazır İşyeri" eğitimine katılanlar için kurtarma ve ilk yardım eğitiminin ardından, eğitimin pekiştirilmesi için senaryo çerçevesinde tatbikat gerçekleştirildi.

SENARYOLAR

Tatbikat sırasında, kıyıdan 210 metre içerdeki iskele üzerine monteli olan ve 15 metre yükseklikte mahsur kalan vinç operatörü ile vinç üzerinden denize düşüp boğulma tehlikesi geçiren bir çalışanın kurtarılması, 35 metre yükseklikteki çimento silosu üzerinde mahsur kalan personelin ve kuyuya düşen bir çalışanın kurtarılmasına yönelik müdahale senaryoları uygulandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, insan hayatının ve sağlığının hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceği vurgulanarak, her insanın basit ilk yardım ve kurtarma kurallarını öğrenmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, eğitimlerle halkın afet ve olağanüstü hallerde temel afet bilincinin oluşturulması, afet öncesi, esnası ve sonrasında doğru hareket tarzının kazanılması, gerek iş yaşamında, gerekse günlük yaşamda karşılaşılabilecek afet ve olağanüstü durumlar hakkında hazırlıklı ve donanımlı olunmasının hedeflendiği vurgulandı.