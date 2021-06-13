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Çin'in yol ve kuşak projesine karşı G7 ülkelerinden alternatif altyapı projesi planı

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Çin'in 4 trilyon dolarlık uluslararası altyapı projesi
Çin'in yol ve kuşak projesine karşı G7 ülkelerinden alternatif altyapı projesi planı

Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerinin bir araya geldiği G7 Zirvesi'nde Çin'in uluslararası altyapı programı “Kuşak ve Yol”a yanıt olacak yeni bir planın açıklanacağı duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın heyetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'nin aynı zamanda G7 liderlerinden Çin'deki "zorla çalıştırmalara karşı somut adımlar" atmalarını ve zirvenin kapanış açıklamasında bu eleştirilere yer verilmesini isteyeceğini de ifade etti.

"Burada sadece Çin'i karşımıza almayı ve Pekin'i eleştirmeyi hedeflemiyoruz" diyen Amerikalı yetkili, "Aynı zamanda ticaret yapış şeklimizi, ilkelerimizi ve değerlerimizi yansıtan olumlu alternatif planlar da önermeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çin'in 4 trilyon dolarlık uluslararası altyapı projesi

Çin’in günümüzde enerji, ulaşım, dijital ağlar ve ticaretle ilgili projelerden oluşan ve dünya nüfusunun yüzde 65’iyle yüzden fazla ülkeyi kapsayan devasa uluslararası altyapı programı “Kuşak ve Yol”, 2013 yılında Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından duyurulmuştu. Yeni İpek Yolu adı verilen programda Refinitiv’e göre 2019 yılı itibarıyla Çin’in katıldığı tüm projelerin toplam değeri (Kuşak-Yol ve kuşak dışı diğer tüm projeler) dört trilyon dolara yaklaşmış durumda.

ABD, söz konusu girişimi Çin’in küresel üstünlüğe ulaşmak için kullandığı jeopolitik bir araç olarak algılıyor. Geçen martta ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan üç günlük bir G7 Zirvesi düzenlemesini istediğini açıklamıştı. Bu açıklamada Biden demokratik ülkelerin kendi rakip altyapı projelerini oluşturmaları gerekliliğine vurgu yapmıştı.

Şu ana kadar Çin'in "şeffaflıktan yoksun, çevre ve çalışma normlarına uyumsuz ve ülkeleri zorda bırakan zorlayıcı" projesine karşı Batı'nın bir alternatif sunamadığını belirten Amerikalı yetkili, sunacakları yeni projenin sadece Çin'in Kuşak ve Yol projesine karşı bir seçenek olmakla kalmayıp "dünyanın yeniden inşasını" planlayan yüksek hedefli bir proje olacağının da altını çizdi.

Biden'dan Sincan çağrısı

G7 liderleri ile görüşmelerde ABD tarafı ayrıca Uygurları hedef alan çalışma kampları ve zorla çalıştırılma politikası konusunda liderlerin insan hakları konusundaki tavırlarını net bir şekilde sergilemeleri konusunda baskı yapacak.

Batı dünyasının Çin'in altyapı uluslararası altyapı projelerine karşı çıkaracağı alternatif planın bütçesi hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken altyapı ihtiyacı bulunan ülkelere 2035'e kadar 40 trilyon dolarlık bir miktarın kamu ve özel fonlardan toplanarak verilmesi bekleniyor.

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