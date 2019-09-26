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DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün’e Uluslararası Hakem Ödülü

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DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün’e Uluslararası Hakem Ödülü
DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün’e Uluslararası Hakem Ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün, Web of Science’ın kuruluşu olan PUBLONS’tan, Fizik dalında SCIE indeksli bilimsel makale değerlendirme sıralamasında %1’lik dilime girmesinden ötürü “Global Bağımsız Hakem Ödülleri 2019 (Global Peer Review Awards 2019)”a bir kez daha layık görüldü.

 

Yrd. Doç. Dr. Övgün, söz konusu ödülü Fizik dalında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ve Türkiye’den almayı başaran tek kişi oldu. Yrd. Doç. Dr. Övgün tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “2018’de aldığım ödülü, 2019 yılında da tekrardan almanın mutluluğunu sizinle paylaşmak isterim. DAÜ’den bu ödülü farklı alanda (Cross-Fields dalında) ise DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Önsen Toygar hoca aldı. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

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