Doların gözü Merkez’de: Faiz ne olacak?

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını yön belirleyici olarak bekleyen piyasalarda bugün politika faizinin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Piyasalar, Para Politikası Kurulu (PPK) metin değişikliklerinden ilk faiz indirimi zamanlamasını anlamaya çalışacaklar.

ERKEN FAİZ İNDİRİMİ ENDİŞELERİYLE TL DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla enflasyonda düşüş eğilimi başlamadan erken bir faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle 5 gün üst üste değer kaybettikten sonra 8.6 yakınlarında denge buldu.

Dolar/TL, enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan’ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından geçen hafta 8.3’ten 8.68’e kadar yükseldi.

Kur 9 Temmuz’dan beri ilk kez dün bu seviyeye yükseldi. Yükselişin büyük bölümü erken faiz indirimi endişeleriyle gerçekleşirken dolardaki küresel değer kazancı da kısmen bu yükselişte etkili oldu. Kur daha sonra 8.6 civarında denge buldu.

Bu sabah saat 10.05’te dolar/TL 8,59, euro/TL 10,10 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt takası primleri (CDS) 395/399 baz puan seviyesinde.

DOLARDA KÜRESEL HAREKET

Küresel piyasalarda dolar, ABD’de dün açıklanan tüketici enflasyonunun yavaşlamasının ABD para politikasındaki erken sıkılaşma beklentilerini azaltmasıyla gece seansında geriledikten sonra diğer büyük para birimleri karşısında dört aylık zirvesine çıktı.

Dolar endeksi dün 93.195 seviyesine kadar çıkıp yüzde 0.19 düştükten sonra 92.890 seviyesinde yatay seyretti.

Asya borsaları ise, her ne kadar geçen aya göre düşük gelen ABD tüketici enflasyonu sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekonomiye verdiği desteği azaltmakta acele edeceği yönünde endişeler azalsa da, corona virüsünün delta varyantının yayılması konusundaki kaygılar nedeniyle Wall Street’in dünkü güçlü kapanışını takip edemedi.

GÜNEY KORE İLE SWAP HAMLESİ

Öte yandan TCMB, Çin ve Katar’dan sonra bugün Güney Kore ile 2 milyar dolar tutarında swap anlaşması imzaladı.

TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar Katar ile de 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Güney Kore ile birlikte bankanın sağladığı swap anlaşması 23 milyar dolara ulaşmış oldu. Bankanın uluslararası bankalarla swap anlaşmalarını önümüzdeki dönemde de devam ettirmesi bekleniyor.

ENFLASYONDAKİ BELİRGİN ARTIŞ SONRASI PPK İZLENECEK

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı Ağustos ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor ve enflasyonun Ağustos ayında faiz indirimine alan tanımadığını düşünüyorlar.

Öte yandan bankacılar Ağustos aynında politika faizinde değişim beklemeseler bile PPK metninden sonraki aylarda ne yönde karar çıkacağına ilişkin izlenim almaya çalışacaklar.

Erdoğan geçen hafta, “Özellikle Ağustos ayını geride bıraktığımızda Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Buradan ben de sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz” demişti.

Yıl sonuna doğru bir indirim piyasada Erdoğan’ın açıklaması öncesinde de kısmen bekleniyordu ancak son dönemdeki enflasyon gerçekleşmeleriyle birlikte bu beklentiler hem azalmaya başlamış hem de önce üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe ötelendikten sonra artık yavaş yavaş önümüzdeki yıla doğru kaymıştı.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini yüzde 18’de şekillenirken tahminler yüzde 17-19 bandında yer aldı.

KAVCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 14.1’e yükseltildiği enflasyon raporu sunumunda yaz aylarında enflasyonun oynak bir seyir izleyebileceğini, bu hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini belirtti. Piyasalar bu açıklamaları enflasyondaki yükselişe para politikası tepkisi vermeyeceği şeklinde yorumladı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bugün için bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Ancak erken faiz indirimi endişesi piyasalarda TL’nin değer kaybetmesine neden oluyor. Bugün verilecek mesajlarda indirime yönelik mesaj verilmemesi halinde TL’de satış baskısı hafifleyebilir. Ancak yine de siyaset faiz indirimi beklerken TCMB’nin uzun süre buna dayanamayacağı beklentisi TL’yi önümüzdeki dönemde de negatif etkilemeye devam edebilir.” (REUTERS)