Gazeteci Levent Özadam yazdı... Tatar ve Özersay görüştü... Hükümet sonlanacak...

Gazeteci Levent Özadam yazdı... Tatar ve Özersay görüştü...

İşte o yazı;

Geçen hafta içinde önce UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay görüştüler…

Sadece bir kere!

Hükümetin ipinin çekildiği bir görüşme oldu bu…

Sonra önce Özersay’ın sonra da Ersin Tatar’ın Ankara ziyaretleri!

Hüküm kesinlikle verildi…

Bu hükümet gidecek yeni hükümet gelecek!

Anlayacağınız memnuniyetsizlik hakim Ankara’da bu hükümet için…

Ve bundan sonra top artık tamamen Özersay’ın kucağında!

Çok gecikmeden de bir karar verecek…

Belki bugün belki yarın en geç gelecek hafta içinde!

Ama dün söylediklerini bugün yalanlama şansı kalmadı artık!

Belli ki konu biraz daha sürün

Hükümetin niye bozulması gerektiğini anlatacak ortaklarına…

En önemlisi de şu olacak söyleyeceği;

Bu hükümet gitmezse yanımızda Türkiye yok…

Türkiye yoksa para da yok!

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