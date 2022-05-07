  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Gizli görüşme... Başbakan belli oluyor

» »
Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Sucuoğlu’nun bugün gözlerden uzak bir yerde buluşması bekleniyor. Bu buluşmada UBP’de hükümeti kurma görevi verilecek isim konusunda bir uzlaşı sağlanması öngörülüyor. Öne çıkan iki isim Ünal Üstel ve Nazım Çavuşoğlu
Gizli görüşme... Başbakan belli oluyor

Hükümet kurma çalışmaları UBP’nin iç meselesine dönüşmüş durumda.
Faiz Sucuoğlu’nun parti başkanı olarak devam edeceği ancak hükümeti kurma görevinin bir UBP’li vekile verileceği konusunda artık uzlaşı var.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar belirlenecek isme hükümeti kurma görevi verecek.
Burada önemli olan belirlenecek ismin UBP’li vekillerden “güvenoyu” alabilmesi.. Bu da parti ileri gelenlerini “mutabakat” aday arayışına yönlendirdi.
Gözlerde uzak bir görüşme planlanıyor
SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün gözlerden uzak bir görüşme gerçekleştirebilir.
Bu görüşmenin ana gündemi de görevin hangi isme verileceği konusu olacak.
Üstel mi, Çavuşoğlu mu?
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiyeli yetkililerin de desteklediği Ünal Üstel ismine sıcak baktığı öğrenilirken, Üstel isminin Parti Meclisi’nden onay alamayacağına yönelik bir inanış var. Özellikle Jet skandalı konusundaki raporun kamuoyuna açıklanmamış olması Üstel için bir dezavantaj oluşturuyor.
Öte yandan Hasan Taçoy ve Nazım Çavuşoğlu’nun da görevi almaya hazır olduğu ifade ediliyor.
Sucuoğlu, “Çavuşoğlu” isminden yana
Bu çerçevede parti tabanının desteğini hala arkasında hisseden Faiz Sucuoğlu’nun Nazım Çavuşoğlu isminin Başbakanlık için daha uygun olduğunu yakın çevresine ifade etmesinden ötürü Çavuşoğlu’nun avantajlı olduğu kaydediliyor.
Sunat Atun’un da isminin kulislerde konuşulduğu ancak son olarak Sucuoğlu’yla giriştiği polemik nedeniyle şansının olmadığı belirtiliyor.
Parti tabanının belirlenecek ismin uzlaşıyla belirlenmesi ve olası bir güvenoyu sorunu yaşanmaması gerektiği yönünde yaygın bir görüşü var.
İşte bu çerçevede bugün Tatar-Sucuoğlu arasında yapılması düşünülen görüşme oldukça önemli..

HABER - KAYNAK : SES Kıbrıs

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK: "Önemli duyuru"07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:40
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Var07 Mayıs 2022 Cumartesi 08:59
  • Rihanna ve A$AP’in dişlerini gören hayranları heyecan sardı: Evlendiler mi?06 Mayıs 2022 Cuma 23:34
  • Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor06 Mayıs 2022 Cuma 20:31
  • Erhürman, 'CTP hükümette yer alır mı?' sorusunu yanıtladı06 Mayıs 2022 Cuma 20:19
  • Derya, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına tepki gösterdi06 Mayıs 2022 Cuma 20:14
  • Hava Sporları Federasyonu Çalışanlarının Eylemi Askıya Alındı06 Mayıs 2022 Cuma 18:47
  • 61 Vaka06 Mayıs 2022 Cuma 18:36
  • Tatar: Bu ismin parti yetkili organlarında belirlenmesi gerek06 Mayıs 2022 Cuma 18:17
  • AKEL Polit Büro ''Andreas Mavroyannis'' Dedi06 Mayıs 2022 Cuma 17:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti