Gizli görüşme... Başbakan belli oluyor

Hükümet kurma çalışmaları UBP’nin iç meselesine dönüşmüş durumda.

Faiz Sucuoğlu’nun parti başkanı olarak devam edeceği ancak hükümeti kurma görevinin bir UBP’li vekile verileceği konusunda artık uzlaşı var.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar belirlenecek isme hükümeti kurma görevi verecek.

Burada önemli olan belirlenecek ismin UBP’li vekillerden “güvenoyu” alabilmesi.. Bu da parti ileri gelenlerini “mutabakat” aday arayışına yönlendirdi.

Gözlerde uzak bir görüşme planlanıyor

SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün gözlerden uzak bir görüşme gerçekleştirebilir.

Bu görüşmenin ana gündemi de görevin hangi isme verileceği konusu olacak.

Üstel mi, Çavuşoğlu mu?

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiyeli yetkililerin de desteklediği Ünal Üstel ismine sıcak baktığı öğrenilirken, Üstel isminin Parti Meclisi’nden onay alamayacağına yönelik bir inanış var. Özellikle Jet skandalı konusundaki raporun kamuoyuna açıklanmamış olması Üstel için bir dezavantaj oluşturuyor.

Öte yandan Hasan Taçoy ve Nazım Çavuşoğlu’nun da görevi almaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Sucuoğlu, “Çavuşoğlu” isminden yana

Bu çerçevede parti tabanının desteğini hala arkasında hisseden Faiz Sucuoğlu’nun Nazım Çavuşoğlu isminin Başbakanlık için daha uygun olduğunu yakın çevresine ifade etmesinden ötürü Çavuşoğlu’nun avantajlı olduğu kaydediliyor.

Sunat Atun’un da isminin kulislerde konuşulduğu ancak son olarak Sucuoğlu’yla giriştiği polemik nedeniyle şansının olmadığı belirtiliyor.

Parti tabanının belirlenecek ismin uzlaşıyla belirlenmesi ve olası bir güvenoyu sorunu yaşanmaması gerektiği yönünde yaygın bir görüşü var.

İşte bu çerçevede bugün Tatar-Sucuoğlu arasında yapılması düşünülen görüşme oldukça önemli..

HABER - KAYNAK : SES Kıbrıs