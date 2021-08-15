GKK’dan hükümete: “Siz bizi üzerseniz, siz daha çok üzülürsünüz”

Hükümetin tahsis kararını iptal ettiği ancak GKK Komutanının sert tepkisi üzerine Resmi Gazete’de iptal kararını yayınlamaya cesaret edemediği ileri sürüldü.

Güven Yapı Ltd. ile yapılan anlaşmayı oybirliği ile iptal ettiği söylenen hükümete öfkelenen GKK Komutanının Başbakan Saner’e, “Siz bizi üzerseniz, siz daha çok üzülürsünüz” dediği öne sürüldü.

Avrupa Gazetesinin manşetinde yer alan haberde GKK’nın Maliye Başkanlığına, Maliye’nin de Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne Güven Yapı Ltd.’ye 49 yıllığına kiralamak üzere devrettiği milyonlarca sterlin değerindeki arazinin hükümetin başını çok ağrıtacağı belirtildi.

Haberde ayrıca Girne dağlarının eteğindeki 74 dönümlük arazide ordu mensuplarının “moral motivasyonu” için inşaata başlandığı ancak yargıya taşınan konu hakkında mahkemenin vereceği kararın merakla beklendiği vurgulandı.

Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’in, “Bizi üzerseniz, siz daha çok üzülürsünüz” başlıklı yazısı şöyle:

“Girne dağlarının eteklerinde, St. Hilarion’un altında çok müstesna, çok güzide bir arazi…

Ormandi…

Ama ortasını oydular…

Ağaçları kestiler…

Yok ettiler…

74 dönüm çıplak kaldı…

Neden?

İnşaat yapacaklarmış!

Kimin işi bu?

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın!

*

Hikayeye bakın…

Pek çok değerli arazimiz gibi, bu arazi de GKK’nın tahsisindeydi…

Nedense 2017 yılında ansızın onu Güven Yapı LTD. demek, Güvenlik maliye Bakanlığı’na ve Başbakan Yardımcılığı’na devretti…

Bilirsiniz…

GKK elindeki toprağı durup dururken hazineye devretmez… Hele de böyle değerli bir araziyi…

UBP-DP hükümeti vardı o sırada… Serdar Denktaş hem Maliye Bakanı, hem de Başbakan Yardımcısı idi….

Ve o sıralarda Denktaş’ın oğluna da bir arazinin verilmesi söz konusuydu…

Bir değiş-tokuş mu oldu bilmem…

Sen bana, ben sana mı?

Dağların eteklerindeki arazi de, Kermiya’daki arazi de askerin elindeydi…

2017’de alınan bu karar Resmi Gazete’de yayınlanmadı…

Gizli tutuldu…

Kararın esası şuydu:

“GKK tahsisinde bulunan ve Gime bölgesinde yer alan parselin askeri bölge kapsamından çıkarılarak Güven Yapı Ltd.’e kiralanması…”

2018’de bu arazi için yeni bir karar daha alındı…

Yine UBP-DP döneminde…

Arazi Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildi…

O da Güven Yapı Ltd.’e kiralasın diye…

49 yıllığına…

Güven Yapı LTD. demek, Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi demek…

Ne yapacakmış o 74 dönümlük arazide?

105 konut! Gerekçe ne?

Ordu mensuplarının moral motivasyonunu artırmak ve aidiyet duygusunu yükseltmek için!

Anladınız mı?

Ben pek anlamadım…

Hangi moral motivasyonu? Hangi aidiyet duygusu?

*

Hükümette bu kararlar alınırken Ersan Saner de vardı…

Ve onun da hiçbir itirazı olmadı…

Peki ya şimdi? Arazinin kiralanmasıyla ilgili kamuoyunda çalkantılar başlayınca ve konu da bazı kesimler tarafından yargıya taşınınca, Saner hükümeti Güven Yapı Ltd.’e kiralamayı iptal etti birkaç gün önce…

Ama iptal kararını Resmi Gazete’de yayınlamaya cesaret edemedi…

Neden?

GKK’dan korktuğu için mi?

GKK Komutanının bu iptal kararın dan hiç memnun olmadığı ve çok öfkelendiği söyleniyor…

Hatta Saner’e şöyle demiş: “Siz bizi üzerseniz, siz daha çok üzülürsünüz!”

Milyonlarca sterlin değerinde olduğu söylenen araziye 2018’de tek tepki çevrecilerden gelmiş ve inşaat için ormanda ağaçların yok edilmesine karşı çıkılmıştı…

Şimdi ortaya çıkan gerçekler durumun sanıldığından da daha vahim olduğunu gösteriyor…

Atı alan dereyi geçmiş…

105 konutluk site inşaatı başlamış bile…

Çevresel Etki Değerlendirme onayı da alınmış, imar ve plan izinleri de…

Beton dökülmüş…

Büyük bir olasılıkla konut sahibi olacak olanlardan para da toplanmıştır herhalde…

Zamanında bu tahsisi yapan Ersin Tatar’ın da, Ersan Saner’in de şimdi tepkilerden ve konunun yargıya taşınmasından sonra çark ettikleri ve meseleye pek sıcak bakmadıkları ileri sürülüyor…

Tahsis de iptal edilmiş işte…

Ama iptal kararını Resmi Gazete’de yayınlamaya cesaret edemiyorlarmış…

Merak ediyorum…

Kimin dediği olacak şimdi?

Mahkemenin mi? Yoksa askerin mi?

Bizim uşaklara güvenmiyorum… İptal ettikleri tahsis kararını da iptal ederlerse hiç şaşmam!”