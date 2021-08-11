HAKSEN ve MEMUR-SEN’den Türkiye’deki Orman Yangınları İçin Bağış

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ve Memur-Sen, Türkiye’de yaşanan orman yangınları için KKTC Kızılayı aracılığıyla bağışta bulundu.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, gerek Türkiye’de, gerekse de tüm dünyada yaşanan yangınların ciddi üzüntü yarattığına, herkesin gücü el verdiği oranda Türkiye ile dayanışma içerisinde olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Memur Sen’den yapılan yazılı açıklamada ise, Türkiye’nin birçok bölgesinde çıkan yangınların KKTC’de de büyük üzüntüye neden olduğuna dikkat çekilerek, yanan bölgenin yeşillendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla bağışta bulunulduğuna dikkat çekildi.