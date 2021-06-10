HAKSEN: Yargılanan Gazetecilerimizin de, Susturulmak İstenen Gazetelerimizin de Yanındayız

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, son dönemde medya üzerindeki gerek tehdit ve saldırılar, gerekse de ‘özel hayatın gizliliği’ öne sürülerek yargılanan gazetecilerle oluşturulmak istenen baskı ortamına tepki gösterdi. Başta Basın-Sen olmak üzere, basın örgütlerinin bu yöndeki mücadelelerine destek verdiklerini belirten Büyükoğlu, “Yargılanan gazetecilerimiz Kazım Denizci, Esengül Aytaç, Deniz Kuni ve Basın Emekçileri Sendikası ile dayanışmaya hazır olduğumuzun, yine bir süredir siber saldırılılarla susturulmak istenen Özgür Gazete ve Gazedda Kıbrıs gibi gazetelerimizin de yanında olduğumuzun altını çizeriz” dedi.

Büyükoğlu açıklamasında “kısa bir süre önce bir organize suç örgütü lideri tarafından tüm Türkiye’yi kasıp kavuran iddialar ortaya atılmış, bu konuda haber yapan Özgür Gazete ve Gazedda Kıbrıs gibi gazetelerimiz çeşitli kesimlerin saldırısına uğramıştır. Aradan geçen bir haftada, bu kez de Kazım Denizci, Esengül Aytaç, Deniz Kuni isimli basın emekçilerimiz, ‘özel hayatın gizliliği’ öne sürülerek yargılanmaya başlanmıştır. Bu iki olay malesef ki basın üzerinde oluşturulmak istenen baskı anlamında bağlantılıdır. Ve yine sendikalar ve toplumsal muhalefete karşı başlatılan girişimlerden ayrı değerlendirmek mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Özel hayatın gizliliğinin bireysel bir hak olduğuna dikkat çeken Büyükoğlu, “Oysa halkın, hükümet tarafından suistimal edilen vatandaşlık dağıtılması konusunda haber alma hakkı vardır ve bu toplumsal bir haktır” dedi. Büyükoğlu, Özel Hayatın Gizliliği Yasası geçirilirken bir hata yapılmış olduğun, ortaya çıkan tabloya bakıldığında kesin olduğunu ifade etti ve “yasada acilen gerekli değişiklikler yapılmalı, kamuoyunu ilgilendiren konuları haber yapan gazetecilerimizin bu yasa ile yargılanmasına engel olunmalıdır” dedi. Büyükoğlu, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) başta olmak üzere, konuyla ilgili mücadele yürüten basın örgütlerine desteklerinin tam olduğunu kaydetti.

HAKSEN BASIN BÜROSU