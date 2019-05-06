Hükümette ipler yeniden gerildi!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Bakanlar Kurulu’ndan onay alamadığı arazi kiralamasını bu kez Maliye Bakanlığı üzerinden ortaklarından habersiz şekilde oğlunun üniversitesine kiraladığı ortaya çıkınca koalisyon ortağı HP lideri Özersay tepki gösterdi. Halkın Sesi’nin görüşlerine başvurduğu bazı HP’li milletvekilleri ve ilçe yetkilileri de Özersay’ın bu olaya tepki gösterdiğini ve bunun iptalini istediğini doğruladı. Hafta sonu iki gün boyunca çalıştay düzenleyen Halkın Partisi Serdar Denktaş’ın bu arazi hamlesi karşısında nasıl tepki gösterilmesi gerektiğini de tartıştığı tahmin ediliyor.

DENKTAŞ OĞLUNA ARAZİ KONUSUDAN VAZGEÇMİYOR

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın daha önce de Bakanlar Kurulu’na kendi oğluna kiralanmak üzere önerge getirdiğini ancak diğer ortakların buna müsaade etmediklerini geçmişte Kudret Özersay Meclis kürsüsünden açıklamıştı. Bu kez Bakanlar Kurulundan geçmeyen önergenin konusunu oluşturan arazinin bir bölümü hükümetin diğer ortaklarının haberi olmaksızın Maliye Bakanlığı üzerinden sessiz sedasız kiraya verildi. Bu durumun öğrenilmesi üzerine gerek Halkın Partisi gerekse CTP yetkililerinin ciddi tepki gösterdikleri ve rahatsız oldukları öğrenildi. HP lideri Özersay’ın bu konuyu HP Parti Meclisi’ne taşıdığı ve koalisyon ortaklarına rahatsızlığını ve partisi içindeki tepkileri ilettiği bilgisini edinilen bilgiler arasında.

İPTAL EDİLMEZSE KOALİSYON BOZULUR İDDİASI

Siyasi kulislerde Halkın Partisi’nin geçmişte itiraz ettiği “Bakan olan babadan oğluna devlet arazisi” gelişmesinin kendi hükümetleri döneminde Serdar Denktaş tarafından tekrar edilmesinin hükümeti sonlandırmaya dek vardırabileceği konuşuluyor. Bakanlar Kurulu’ndan onay alamadığı devlet arazisini oğluna kiralama girişimini bu kez Maliye Bakanlığı Emlak Malzeme Dairesi üzerinden ortaklarından habersiz şekilde oğlunun üniversitesine kiraladığının ortaya çıkması özellikle HP içerisinde ciddi tartışmalara neden olacağa benziyor.