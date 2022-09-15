İncirli: Şehri planlarken kılavuzumuz bilim olacak!

Ziyarette konuşma yapan CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “Şehri planlarken, bilim kılavuzumuz olacak” dedi. Üniversiteler ile şehrin buluşmasının önemine de işaret eden İncirli, toplu ulaşımın olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı. Ziyarette, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar ve BAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan’ın yanı sıra öğretim görevlileri ve üniversite yetkilileri de hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Lefkoşa, gelen öğrenciyi üniversitesinin ötesinde eğitmeye uygun bir şehirdir. Lefkoşa bugüne kadar hiç böyle bir şehir olmadı” diye konuştu.

İNCİRLİ: GURUR DUYACAĞIMIZ BİR BAŞŞEHRİMİZ YOK

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlilerine vakit ayırdıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan İncirli, üniversite kampüsünün öğrencilerin ihtiyaçlarına oldukça karşılık verecek şekilde güzel olduğunu gördüklerini ifade etti. Öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel aktivite yapabilecekleri yerlerin LTB sınırları içinde çok sınırlı olduğunun altını çizen İncirli, kamusal alanların, meydanların, caddelerin ve sokakların yetersiz olduğunu vurguladı. “Gurur duyacağımız bir başşehrimiz yok” diyen İncirli, Lefkoşa’nın sadece Lefkoşalıların değil, herkesin başşehri olduğuna dikkat çekti. Bu anlamda da Lefkoşa’yı bir başşehir görüntüsüne kavuşturmak zorunda olduklarının altını çizen İncirli, öğrencilerin de güvenle zamanlarını geçirebilecekleri bir şehir yaratmayı hedeflediklerini kaydetti. Lefkoşa’nın birçok karanlık sokağının olduğunu belirten İncirli, bisiklet ve yaya yollarının yetersiz olduğunu ifade etti, meydanların da iyi düzenlenmiş olmamasını eleştirdi.

“ÜNİVERSİTELERLE ŞEHRİ BİRLEŞTİREN KÖPRÜ OLACAĞIZ”

Ulaşım meselesinin önemine işaret eden İncirli, “Toplu ulaşım, öğrencilerin hayatlarının çok önemli bir parçasıdır” diye konuştu. Bizim ülkemizde toplu ulaşım olmadığını kaydeden İncirli, üniversite öğrencilerinin ulaşımda zorluklar yaşadığına dikkat çekti. Şehir güvenliği, ulaşım ve kamusal alanların artırılmasıyla ilgili çalışmalara öncelik vereceklerine vurgu yapan İncirli, “Bunu hep birlikte yapabilir ve yönetebiliriz. Karanlık sokaklar meselesinde de herkes topu birbirine atıyor. Sorunları geçiştirmek değil çözmek için tüm taraflarla bir araya gelip sonuç alınması için çaba harcayacağız, belediyenin ağırlığını ve etkisini hissettireceğiz” dedi. Şehir ile üniversitelerin birbirleriyle birleşmiş olmadığını kaydeden İncirli, “Ülkede yaşayan insanlarla öğrenciler arasında bir kopukluk vardır. Biz köprü olmaya hazırız. Üniversitelerle öğrencilerle şehrin birleşmesi için köprüler kuracağız” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTELERİN YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR, ÜLKENİN KALKINMASINA KILAVUZ OLMALI”

Kültürel sanat çalışmalarıyla söz konusu köprünün kurulabileceğinin altını çizen İncirli, kültürler arası etkileşimin artırılmasıyla ilgili çalışmalar da yapacaklarını belirtti. Yaşam boyu eğitime önem verdiğini dile getiren İncirli, bilimselliğin önemine işaret etti. “Bilime inanan bir insan olarak, üniversitelerin yaptığı araştırmaların, ülkenin kalkınmasına kılavuz olması gerektiğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

ERHÜRMAN: ÖĞRENCİYİ, ÜNİVERSİTENİN YANI SIRA ŞEHİR DE EĞİTMELİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, dünyada yerel yönetimler reformu dendiğinde akla, özerk yerel yönetim geldiğini belirtti. Mali yönden daha güçlü ve daha fazla denetlenen belediyelerin önemine işaret eden Erhürman, daha fazla yerel demokrasinin altını çizdi. Vatandaşa en yakın olan yönetimlerin yetkilerinin artırılması, merkezdeki bazı yetkilerin de yerele göçertilmesinin ele alınması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Sadece belediyeleri birleştirmenin kendi başına bir reform değildir” ifadelerini kullandı ve kriterlerin belirlenmesi için parti olarak mücadele ettiklerini hatırlattı. Erhürman, “Üniversite dediğimiz yer sadece kampüsüyle değil, bütün mekanıyla birlikte öğrenci yetiştiren bir yerdir” dedi. Öğrenciyi üniversitenin yanında şehrin de eğitmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, Lefkoşa’nın buna potansiyel olarak uygun bir şehir olduğuna dikkat çekti.

“LEFKOŞA, TANINMAMIŞLIKTAN KAYNAKLANAN SIKINTILARIN BİRÇOĞUNU AŞABİLECEK BİR ŞEHİRDİR”

Üniversitelerin olanaklarıyla şehrin bir entegrasyon içinde ele alınması gerektiğini kaydeden Erhürman, “Lefkoşa, gelen öğrenciyi üniversitesinin ötesinde eğitmeye uygun bir şehirdir. Lefkoşa bugüne kadar hiç böyle bir şehir olmadı” diye konuştu. Şehrin, cazibesiyle öğrenciyi çağırması gerektiğini ifade eden Tufan Erhürman, çok kültürlülük meselesine parti olarak değer verdiklerini de dile getirdi. Erhürman, “Çok kültürlülüğü yönetirseniz büyük bir zenginlik, yönetmezseniz büyük bir kaostur. Lefkoşa uluslararası bir şehirdir. Lefkoşa, tanınmamışlıktan kaynaklanan sıkıntıların birçoğunu aşabilecek bir şehirdir” diye ekledi.