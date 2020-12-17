İskele Kaza Mahkemesi ve İskele Polis Müdürlüğü'nde Covid- 19 tedbiri alındı

KKTC'ye tanımlanmamış limandan giriş yapan sınır dışı edilmek için dün ( 16/12/2020) İskele Kaza Mahkemesine çıkarılan Suriye uyruklu mültecilerden 5 yaşındaki erkek çocuğunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
KKTC'ye tanımlanmamış limandan giriş yapan sınır dışı edilmek için dün ( 16/12/2020) İskele Kaza Mahkemesine çıkarılan Suriye uyruklu mültecilerden 5 yaşındaki erkek çocuğunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
DETAY ÖZEL
Suriyeli mültecileri İskele Kaza mahkemesine getiren iki polisin ise izole edilerek PCR testleri yapıldığı öğrenildi.
İskele Belediyesi ekipleri İskele Kaza Mahkemesi ve İskele Polis Müdürlüğü'ndeki tüm kapalı mekanları ilaçladıkları öğrenildi.
Elde edilen bilgilere göre KKTC Sağlık Bakanlığı'nın İskele'de PCR testleri yapması da bekleniyor.
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