İstanbul'da Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 300'den fazla kişi serbest bırakıldı

Gözaltılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'nın Twitter hesabı gözaltına alınan kişi sayısının 361 olduğunu duyurdu.

Ters kelepçe ile gözaltına alınanlar arasında Fransız haber ajansı AFP'nin fotoğrafçısı Bülent Kılıç da vardı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Kılıç'ın Bayrampaşa Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası serbest bırakıldığını duyurdu.

İstiklal Caddesi'nin yürüyüşe kapatılması sonrası gruplar büyük oranda Sıraselviler'de toplandı.

Gökkuşağı renkli bayraklarla slogan atan gruplara polis burada da izin vermedi.

Organizatörler barışçıl gösterilerin yasaklanamayacağını duyuran bir açıklamayla katılım çağrısı yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Milena Büyüm gözaltına alınan kişilerin uzun saatler boyunca otobüslerde bekletildiğini aktardı.

Büyüm gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

AFP'nin Sıraselviler'de konuştuğu Diren isimli bir üniversite öğrencisi ayrımcılığın yanında artık engellenmeye başladıklarını da söyledi.

2014'ten bu yana engelleniyor

Aynı öğrenci, "Bugün haklarımızı savunmak ve varolduğumuzu göstermek anlamında çok önemli bir gün" dedi.

İzmir'de 12 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sonradan serbest bırakıldığı açıklandı.

Kaos GL Derneği, gökkuşağı bayrağı taşımanın suç veya yasak olmamasına karşın polisin keyfî olarak eylemlerde bayrakları engellediğini söylüyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Cuma günü yaptığı çağrıyla Türk yetkililerden yürüyüşe izin verilmesini istemişti.

İstiklal Caddesi'ndeki son engellenmeyen yürüyüş 2014 yılında on binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

Istanbul Onur Yürüyüşü 2003 yılından bu yana yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl yaptığı bir konuşmada, "LGBT, yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir" ifadelerini kullanmıştı.