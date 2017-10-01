DETAY Gazetesi 2114 kişi ile yüz yüze yapılan EYLÜL 2017 anketini açıklıyor.

İşte KKTC'de son anket sonuçları! Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?

4 PARTİLİ MECLİS!

Bugün bir seçim olsa lider parti hangisi olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler? Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor?

DETAY Gazetesi 2114 kişi ile yüz yüze yapılan EYLÜL 2017 anketini açıklıyor.

Bu Pazar bir seçim olsa halkın %74,88’i sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda. Sandığa katılım önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda.

Taner Ulutaş

KARARSIZLAR AZALIYOR

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı 74,88’de kalırken halkın %8,89’u ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızlar Nisan ayında 11,6 iken seçmenlerin Eylül ayında 7,0’ye düştü., seçmenlerin %9,22’si ise bu soruya cevap vermedi.

YÜZ YÜZE 2114 KİŞİ İLE YAPILDI

9 siyasal partinin halka sorulduğu ankette, yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata payı ise %2,65 olarak belirtildi.

4 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Kararsızlar ve karma oy vereceğim diyen seçmenler de siyasal partilere dağıtıldığı zaman 4 siyasal partinin %5 olan ülke barajını aşabileceği görüldü. Buna göre UBP, CTP, HP, TDP %5 barajını aşıp parlamentoya girerken, YDP, DP, BKP, YKP ve TKPYG ülke genelinde uygulanan %5 barajının altında kalarak parlamentoda temsil edileme şansı elde edemeyecek. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise YDP’nin baraja çok yaklaştığı ortaya çıkarken, hükümet ortağı DP’nin ise hükümetin başarısızlığının faturasını ödeyerek baraj altında kaldığı ortaya çıktı.

UBP 1., HP 2., CTP 3. ve TDP 4. Parti, DP Baraj altı, YDP baraja yaklaştı

Nisan 2017’de yapılan kamuoyu yoklaması ile Eylül 2017’de yapılan kamuoyu yoklamasında UBP’nin halen Kuzey Kıbrıs’ta 1. Parti olduğu görülürken oylarında hızla bir düşüş yaşandığı da görülmektedir, ana muhalefette bulunan CTP’nin ise oyununu korumakla birlikte HP’ye geçildiği ve ana muhalefet konumunu HP’ye kaptırdığı görülüyor.

Kudret Özersay liderliğinde kurulan Halkın Partisi (HP) yılın başında yaşanan disiplin süreçleri ve istifalar nedeni ile Nisan ayında oy oranında gözle görülür bir düşüş yaşanmış ancak geçen sürede HP’nin çıkış yaprak 2. Parti konumuna geldiği görülmüştür. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise Nisan ayında yapılan ankete göre oy oranını bir miktar olarak artırmış görünüyor.

Hükümetin küçük ortağı DP’de ise, hükümetin büyük ortağı UBP’nin aksine oylarında azalma olduğu ve barajın altında kaldığı görülüyor. Yeni kurulan YDP’nin ise ülke genelinde uygulanan %5 barajına iyice yaklaştığı görülüyor.

Yarın İlçe Belediyelerinde durum ne?

Parti OY UBP 30,79 HP 23,72 CTP 21,22 TDP 11,72 YDP 4,79 DP 3,40 YKP 1,80 BKP 1,32 TKPYG 1,25