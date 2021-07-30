Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Kıbrısın Fethinin 450'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 63'üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45'inci kuruluş yıldönümününün kutlandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle anarken gazilere şükranlarını sundu.

And, Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethiyle birlikte adaya huzur, barış ve adaletin geldiğini ve adada Türk varlığının adada kök saldığını ifade etti.



Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin dayanağı olan TMT’yi kurarak Barış Harekatına kadar olan süreçte mücadele ateşini adanın her yerinde diri tuttuğunu kaydeden And, “Barış Harekatı sonrasında huzur ve güven ortamına kavuşulmasıyla birlikte efsanevi TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülerek, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, gözbebeğimiz, övünç kaynağımız Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır” ifadelerini kullandı.