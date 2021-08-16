KKTC’nin son bir yılda satılık konutta en çok değerlenen bölgesi İskele oldu

İskele son 1 yıl içerisinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında %61,6 oranındaki artışla en çok değerlenen bölge oldu. İskele’yi Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa takip etti.

Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uzman emlak platformu K.K.T.C genelindeki verilerden oluşturduğu Temmuz 2021 Emlak Endeksi’ne göre İskele, son 1 yıl içerisinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında %61,6 oranındaki artışla en çok değerlenen bölge oldu. İskele’yi Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa takip etti.

Satılık konut fiyat artışları / il bazında

Temmuz 2020 Ort. m2 Fiyat Temmuz 2021 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. İskele 7.014 TL 11.333 TL %61,6 2. Güzelyurt 3.386 TL 5.206 TL %35,7 3. Girne 7.288 TL 9.520 TL %30,6 4. Gazimağusa 6.070 TL 7.625 TL %25,6 5. Lefkoşa 4.796 TL 5.920 TL %23,4

İskele-Merkez ilçe sıralamasında başta yer aldı

Hepsiemlak’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde temmuz ayı rakamlarından oluşturduğu endeks verilerine göre son 1 yılın ilçe bazındaki satılık konut fiyat artışlarında %53,1 ile İskele-Merkez başta geldi. İskele Merkez’i Girne’nin Esentepe ve Beylerbeyi, Lefkoşa’nın Gönyeli ve yine Girne’nin Aşağı Girne bölgeleri takip etti.

Satılık konut fiyat artışları / ilçe bazında

Temmuz 2020 Ort. m2 Fiyat Temmuz 2021 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. İskele – Merkez 7.401 TL 11.333 TL %53,1 2. Girne – Esentepe 7.773 TL 11.188 TL %43,9 3. Girne – Beylerbeyi 8.082 TL 11.557 TL %43,0 4. Lefkoşa – Gönyeli 4.289 TL 6.096 TL %42,2 5. Girne – Aşağı Girne 6.862 TL 9.622 TL %40,7

Kiralık konutlarda Girne ilk sırada geldi

Girne, kiralık konut piyasasında son 1 yıl içinde ortalama metrekare fiyatı en çok artan bölge oldu. %21,2 oranında fiyat artışının gözlemlendiği Girne’yi %13,6 ile Lefkoşa takip etti.

Kiralık konut fiyat artışları / il bazında

Temmuz 2020 Ort. m2 Fiyat Temmuz 2021 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Girne 33 TL 40 TL %21,2 2. Lefkoşa 22 TL 25 TL %13,6

Kiralık konutta Girne’nin ilçeleri öne çıktı

Son 1 yıl içinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarının ilçe bazındaki artışlarına baktığımızda Aşağı Girne %36,4 ile ilk sırada yer alırken yine Girne’den Zeytinlik ve Alsancak kiralık konutta en çok değerlenen ilçeler olarak sıralamada yer aldı.

Kiralık konut fiyat artışları / ilçe bazında