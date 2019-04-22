Köker’den DAÜ’de Türk Stili Başkanlık Sistemi ile ilgili seminer

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi ve DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliği ile “Popülizm, Otoritercilik veya Diktatörlük: Türk Stili Başkanlık Sistemi Üzerine bir İnceleme” başlıklı bir seminer düzenleniyor. 24 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 14.30’da, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA5 numaralı salonda gerçekleştirilecek seminere Genel Kamu Hukuku Profesörü Hüseyin Levent Köker konuşmacı olarak katılıyor.

Çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunan Köker’in, başlıca eserleri arasında Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi (1990), İki Farklı Siyaset (2008), Demokrasi, Eleştiri ve Türkiye (2008) bulunuyor. 2007 yılında Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığında Türkiye için yeni bir anayasa taslağını hazırlayan ekipte yer alan Köker, halen anayasa yapımı, demokratik siyaset teorisi, ulus-devlet sonrası anayasalcılık ve kozmopolitanizm konuları üzerine çalışıyor.

Türkiye’de Nisan 2017 referandumu ile Türk Stili Başkanlık sistemine geçilmesi ile ilgili konuları ele alacak olan Köker, yeni sistemi “sağ-kanat popülizmi”, “rekabetçi otoriterizm” veya “bağnaz yönetim” çerçevesinde değerlendiren eleştirel ve demokrasinin gelişiminde önemli bir adım olarak destekleyen yaklaşımları inceleyerek anlatacak.

Seminer ve sonuçları ile ilgili bilgilere Kıbrıs Politikalar Merkezi’nin ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün resmi internet sitesinin bulunduğu http://cpc.emu.edu.tr ve https://ir.emu.edu.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.