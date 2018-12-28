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Korkunç sorumsuzluk: Haspolat Lisesi 4 şiddetinde depremle yıkılabilir

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Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan bir önceki hükümet dönemlerinden kalma bir rapor bulduklarını ve bu raporda Haspolat lisesinin 4 şiddetinde bir depremle yıkılabileceğini belirtti
Korkunç sorumsuzluk: Haspolat Lisesi 4 şiddetinde depremle yıkılabilir

Mehmet Burhan'un yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
 

Göreve geldiğimiz ilk dönemlerde Haspolat Meslek Lisesi'nin 4 büyüklüğünde bir deplemle yıkılabileceğini söyleyen bir rapor bulduk. Şaka değil, 4!!
Yıllarca benzer raporlar buralardaki yöneticilerin önüne gelmiş ama o çocuklar her an yıkılabilecek binanın içine gönderilirken kimsenin ruhu sızlamamış...

Biz eğitim yılı başında okuldaki öğrencileri geçici olarak başka okula aktarınca kıyametler koptu. Dinlemedik, kavga etmedik, doğru olduğuna inandığımız şeyi yaptik. İyi ki de yapmışız. Şimdi Bayraktar Ortaokulu'nun oraya yeni meslek lisesi projemiz onaylandı, ihale sürecini başlattık, en erken zamanda çocuklarımızı güvenli bir şekilde içimiz rahat okullarına gönderebileceğiz.

Benzer bir durum birkaç gündür ağır hakaretlere uğradığımız Çanakkale Ortaokulu Spor Salonu konusunda da yaşandı. Okul Aile Birliği'nin fedakar katkıları ile başlayan bir bina ama ne mimarı, ne mühendisi belli. Izni yok, sağlamlığı meçhul. İnşaat bir yere kadar gelmiş, tamamlanması için bize değil, TC Kalkınma Ofisine gidilmiş, oradaki arkadaşlar da bize yönlendirmiş.

Bizler de aldığımız görevlerin sorumluluğu gereği buranın güvenli bir okul binası olması için izlenecek prosedürleri ve şeffaf ihale süreçlerini anlattık. Hemen binayı engellemeye çalışıyoruz gibi bir izlenim yaratıldı.

Biz okullarımızın tesisleşmesinden en fazla mutlu olacak olanlarız ama bunları görmezden gelsek ve orada bir çocuğumuzun kılına zarar gelse ömür boyu bunun altında eziliriz.
Kaldı ki bu gibi işler eğitim bakanlığının planlaması ile olmak zorunda. Kurumlarımıza sahip çıkmanın da gereği budur.

Gelinen aşamada hem Maliye Bakanlığı, hem de TC Kalkınma Ofisi ile yaptığımız istişarelerde, bu gibi işlerin usülen nasıl olması gerektiğini karşılıklı teyit ettik. Çanakkale Ortaokulunun spor salonu da gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ile birlikte güvenli bir şekilde Eğitim Bakanlığı tarafindan planlanıp tamamlanacak.

Bilinmesini isterim ki ülkemizde yıllarca işler başka usüller izlenerek yapılmış olabilir ama bizler bu yolları takip etmeyeceğiz. Bazı dönüşümler sancılı olacak biliyoruz ama biz yavaş yavaş bu kültürü de değişmekte kararlıyız. Buna mecburuz...

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