Larnaka Gençler Birliği'nde 28 Ağustos'da Genel Kurula gidilecek
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Kamuoyuna duyuru ,
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü dün akşam düzenlediği Yönetim Kurulu toplantısında başkan Rıfat Berkel’in istifasını Yönetim Kurulu’na sunmasıyla 28 Ağustos Cumartesi saat 19’00’da kulüp lokalinde seçimli genel kurula gitme kararı almıştır.
Spor kamuoyunun bilgisine getiririz.
Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu
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