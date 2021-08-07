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Lefkoşa–Gazimağusa anayolunda korkutan kaza!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa–Gazimağusa anayolunun 0-1 km’leri arasında kaza meydana geldi
Lefkoşa–Gazimağusa anayolunda korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa–Gazimağusa anayolunun 0-1 km’leri arasında , Osman KARADENİZ (E-25), yönetimindeki MJ 033 plakalı araç ile soldan ikinci şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mahmut BORUCU (E-41) yönetimindeki SM 391 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sol şeride geçen MJ 033 plakalı araç, soldan birinci şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Pamela Anna LIBOTAN (K-21) yönetimindeki KP 333 plakalı araca çarpıp yolun solunda çıkarak bariyerlere çarpıp durmuştur.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden KP 333 plakalı araç ise önünde seyreden Recep ATILKAN (E-71) yönetimindeki MR 333 plakalı araca çarpıp, yolun sağına geçerek SM 391 plakalı araca çarpıp durmuştur.

Kazaya karışan araçların gerisinden gelen Cahit MISTIKOĞLU (E-55) yönetimindeki JY 720 plakalı araç ise kaza sonrası yol içerisinde duran KP 333 plakalı araç ile MJ 033 plakalı araçlara çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Meydana gelen trafik kazası neticesinde yol ulaşıma kapandığından dolayı, Gazimağusa yönünde doğru gidecek sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden itibaren trafik akışına kapatılarak ulaşım, Hamitköy güzergahından kuzey çevre yolu üzerinden sağlanmıştır.

Polisin olayla ilgiil soruşturması devam etmektedir. 

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