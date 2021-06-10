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Meclis Bugün Yasama ve Denetim İşlevini Birlikte Yerine Getirecek

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplanacak.
Meclis Bugün Yasama ve Denetim İşlevini Birlikte Yerine Getirecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının gündeminde, güncel konuşmaların yanı sıra, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.Gündemde ayrıca, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”nin raporu var.

Toplantıda sorular bölümünde milletvekillerinin çeşitli konulardaki soruları da yer alacak.Meclis Genel Kurulu, pazartesi günü yapması gereken toplantısını, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığındaki heyetin Ankara ziyareti nedeniyle bugüne ertelemişti.

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