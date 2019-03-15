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Özersay: Başkanlar Cumhurbaşkanlığına aday olursa hükümette sorun çıkmaz diyemem...

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BRT Basın Odası'nda hükümet ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı bağlantısı ile sorular üzerine "Cumhurbaşkanlığı için pazarlığına girmem... Seçmenin iradesi esastır..." dedi...
Özersay: Başkanlar Cumhurbaşkanlığına aday olursa hükümette sorun çıkmaz diyemem...

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay BRT Basın Odası'nda hükümet ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı bağlantısı ile sorular üzerine "Cumhurbaşkanlığı için pazarlığına girmem... Seçmenin iradesi esastır..." dedi...

Özersay, "Koalisyon partisi ya da muhalefet partisi ile Cumhurbaşkanlığı için pazarlığa girmem doğru olmaz... Serdar Denktaş'ın "4 başkan oturup anlaştık. Aday olsak da bu hükümet devam eder" diye bir şeyi, böyle bir uzlaşıyı teyit edemem... Oturup konuştuk. 3 Aday olursa, hükümet çalışmaları için sorun olabilir. Şimden bir şey söylemek doğru olmaz. Aday olsak da bu hükümet devam edecektir diye bir yaklaşımı doğru bulmam. Adaylıklar gündeme gelirse hükümette problem olabilir... İlla ki sorun olacaktır demiyorum. Ama olasılık yoktur dersek samimi cevap vermiş olmayız. " diye konuştu.

Özersay, " Ortakların adaylıkları olduğunda ve kampanyaya başladıklarında, kendileri olmasa da destekcilkeri karşılıklı yıpratmaya başlayacaktır. Bunu kontrol etmek mümkün olmayabilir. İşte bu nedenle adaylıklar durumunda hukumetın devamı rıskle karşı karşıya kalabilir..." diye de ekledi...

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