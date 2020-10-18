Sandıkalrın %20 si açıldı...İşte sonuçlar

KKTC'de 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy verme işlemi sona erdi

KKTC, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı, Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarıştı.

Oy verme süreci saat 08.00’de başladı. Saat 18.00’e kadar oy verildi.

UBP’nin adayı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, oyunu Pazar günü saat 11.00’de, Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta kullandı. Bağımsız aday, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, aynı saatte oyunu kullanmak üzere Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndaki 223 numaralı sandığa gitti.

SEÇMEN SAYISI

KKTC'de geçen pazar gerçekleştirilen birinci turda yarışan 11 adaydan hiçbirinin geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığından ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma hakkına sahip 199 bin 29 kişi 738 sandıkta oy kullanabiliyordu.

Lefkoşa'da 63 bin 884 seçmen 223 sandıkta; Gazimağusa'da 50 bin 30 seçmen 185 sandıkta; Girne’de 42 bin 933 seçmen 163 sandıkta; Güzelyurt’ta 15 bin 3 seçmen 54 sandıkta; İskele’de 20 bin 310 seçmen 83 sandıkta ve Lefke’de de 6 bin 869 seçmen 30 sandıkta oy kullanabiliyordu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, koronavirüs salgını nedeniyle ilk turdaki gibi bazı önlemlerle yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu takvimi uyarınca propaganda süreci, dün saat 18.00’de tamamlandı seçim günü yasakları devreye girdi.

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 214 sandık görevlisi görev yapıyor. Ayrıca ilçe seçim kurulları ve YSK’da çalışacak 444 kişiyle birlikte toplam rakam 2 bin 658.

Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunuyor.

İLK TUR SONUÇLARI

1974 sonrası Kıbrıs Türk halkının devlet başkanlığı veya Cumhurbaşkanlığı için yaptığı onuncu seçim olan geçen haftaki seçim, “ikinci tura kalan dördüncü seçim” ve “en düşük katılımlı seçim” özellikleri taşıyor.

Katılımın yüzde 58.29 olduğu geçen haftaki seçimde 11 adayın oy miktarları ve oranları şöyleydi:

“Ersin Tatar (UBP) 35,872- % 32.34, Mustafa Akıncı (Bağımsız) 33,058- % 29.80, Tufan Erhürman (CTP) 24,075- % 21.71, Kudret Özersay (Bağımsız) 6,365- % 5.74, Erhan Arıklı (YDP) 5,999 - % 5.41, Serdar Denktaş (Bağımsız) 4,627- % 4.17, Fuat Çiner (MDP) 329 -% 0.30, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 282 -% 0.25, Alpan Uz (Bağımsız) 155- % 0.14, Ahmet Boran (Bağımsız) 84-% 0.08, Mustafa Ulaş (Bağımsız) 69-% 0.06”

İŞTE SAAT 18: 30 İTİBARİYLE ÜLKE GENELİ OY ORANLARI

AKINCI:53,7

TATAR:46,3