'Saray'dan 'El Nusra'ya ticaret hattı'nın başında: İsmi geçen Metin Kıratlı kimdir?

Sedat Peker yayımladığı 8'inci videosunda Suriye'ye gönderilen silahlarla ve yapılan ticaretle ilgili önemli iddialarda bulundu.

Sedat Peker yayımladığı 8'inci videosunda Suriye'ye gönderilen silahlarla ve yapılan ticaretle ilgili önemli iddialarda bulundu.

Sadat Peker yayımladığı 8'inci videoda Suriye'de yapılan ticarete ilişikin önemli iddialarda bulundu.

Peker, Suriye'de ticaret yapmak için Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanı Metin Kıratlı'ya gidilmesi gerektiğini öne sürdü.

Peker "Şimdi sizin Suriye'de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var, cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı, Külliye'ye gideceksiniz. Ama böyle bir iki kamyonluk işleri söylemiyorum, büyük, kaçak ham petrol, çay, şeker, alimünyum, bakır, ikinci el araç. Milyarlarca dolarlık para" dedi.

"Siz oradan onayı aldıktan sonra MT grup var, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyerarşi orada" diyen Peker "Onların onayı geçtikten sonra, El Nusra'nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman, Ebu Şeyma ismini de kullanıyor, şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz?" iddiasında bulundu.

Saray'daki Metin Kıratlı kimdir?

2018 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına atandı. Öncesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yapıyordu.

Kıratlı, 'En yüksek devlet memuru' sıfatı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına atandı.

1990 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kıratlı, Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat Antalyal'ya) hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 yılından 2014 yılına kadar genel müdür olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.

Erdoğan’ın yargıya yönelik talimatlarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Kıratlı üzerinden verildiği, Kıratlı’nın da Deniz Feneri soruşturmasını kapatan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'la yakın temas halinde olduğu öne sürülmüştü.

Çok maaş alanlardan

Kıratlı'da 'çok' maaş alan yandaşlar arasında yer alıyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Kıratlı'nın aylık gelirinin 84 bin 702 lira olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yavuzyılmaz, Kıratlı’nın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının yanısıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak da maaş aldığını belirtmişti.

Eşi Fettah Tamince'nin avukatı

Erdoğan'ı rüyasında görmesiyle tanınan Fettah Tamince Konya’da 'FETÖ terör örgütüne yardım' suçlamasıyla süren davasında beraat etmişti.

Bu davanın dikkat çeken yanı ise Tamince’yi Avukat Gülçin Kıratlı’nın savunması oldu. Gülçin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın eşi.

Ankara’da Hitit Arabuluculuk Bürosu’nda çalışan Gülçin Kıratlı’nın, Konya’daki davada Tamince’nin avukatlığını yapması soru işaretlerine neden olmuştu. Hitit Arabuluculuk’un açılışını da Metin Kıratlı yapmıştı. Gülçin Kıratlı, beraat kararının gerekçesine ilişkin açıklama yapmak istemediğini belirtmişti.

Tamince AKM'nin temel atma töreninde Erdoğan'la birlikte görülmüştü. AKM'nin inşaatı Tamince’nin patronu olduğu Sembol İnşaat’ın yapacağı açıklanmıştı. İhalenin ilk aşaması 860 milyon bedelle Yeni Yapı-Sembol İnşaat ortaklığına verilmişti.