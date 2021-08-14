Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Afet bölgesinde can kaybı yükseliyor. Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin ise hastanede tedavilerine devam ediliyor. Bartın'da ise ekipler selde kaybolan bir kişiyi arıyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bölgede enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarına da başlandı.

Her geçen dakika selin yarattığı hasar daha çok gün yüzüne çıkıyor. Sel bölgesinde arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları hızlandırıldı.

Mehmetçik sel bölgesinden 545 kişiyi tahliye etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Bölgede tahliye çalışmaları sürüyor

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtildi. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandığının vurgulandığı açıklamada, Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sonrası 341 afetzedenin, Kastamonu'da da 1380 kişinin tahliye edildiği, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 526 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiği aktarıldı.

3 ildeki sel felaketi "3. seviye ulusal afet" ilan edildi

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi;

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 34, Sinop’ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Selden mucize kurtuluşu anlattı

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Arama kurtarma çalışmaları

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri’nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.

Haberleşme çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesine 28 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir.