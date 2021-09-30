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SON DAKİKA: CTP ve TDP Saray'daki bilgilendirme toplantısına katılmayacak

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SON DAKİKA: CTP ve TDP Saray'daki bilgilendirme toplantısına katılmayacak
SON DAKİKA: CTP ve TDP Saray'daki bilgilendirme toplantısına katılmayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temaslarıyla ilgili Meclis Başkanı ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerine bilgi verecek...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ile temsilcilerini bugün saat 11.00’de kabul edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı görüşmede New York temaslarıyla ilgili bilgi verecek.

 

CTP VE TDP TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi bilgilendirme toplantısına katılmayacaklarını duyurdular.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York ziyareti öncesi siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunmaması eleştirilerek, CTP’nin davete katılmayacağı bildirildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yazılı açıklama yaparak, New York öncesinde herhangi bir istişare ve bilgilendirmede bulunulmamasını öne sürerek, toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

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