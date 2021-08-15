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Soylu: Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi, 77 kayıp ihbarı var

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Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 58 kişi hayatını kaybetti. Afet bölgesindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 77 kişi hakkında kayıp ihbarı bulunduğunu aktardı.
Soylu: Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi, 77 kayıp ihbarı var

Bakan Soylu, "Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Soylu, sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta dokuz, Bartın'da bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık bina bulunduğu bilgisini verdi. Evi tahliye edilenlere 3 bin TL, evi hasar görenlere ise 50 bin TL yardım yapılacağı açıklandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 8 kişinin de tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği de bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti, bölgede incelemelerde bulundu.

"Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Önce Öğrenci" oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "Yapılaşmayla ilgili yeniden düşünmemiz lazım. Bozkurt'ta yaşanan şeyi görüyoruz. Ezine Çayı'nın etrafındaki alanlar hasar gördü, vefatlar orada görülüyor. Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi veya insanlar da orada yapılaşmayı düşünmemeliydi. 1-2 günlük perspektiflerle, 1-2 yıllık perspektiflerle bakarsak olmuyor. Bir dere yatağı belki 10 yıllarca sorun teşkil etmez ama 100 yılda bir kere oluyor ve bu şekilde vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz" dedi.

Şentop, "100, 200 yıllık, geçmişi ve geleceği düşünerek planlamalar yapmamız lazım. Bunu acı bir şekilde gördük, görüyoruz" diye de ekledi.

"Ayancık'ta hasarın sebebi tomruk deposu"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yaptığı açıklamada, "Bana orada verilen bilgiler 300'ün üzerinde kayıp başvurusunun olduğu şeklinde" dedi.

"Devletin rakamları çok düşük" diyen Altay, "Ayancık'taki selin bu kadar ağır hasar vermesinin bir tane sebebi var. Dere yatağına yapılan tomruk deposu. Dönemin kaymakamı, bunun çok yanlış olacağı konusunda itiraz ettiği için Ayancık'tan sürüldü" açıklamasında bulundu.

Altay ayrıca Bozkurt'taki sel ile ilgili olarak da, "8 katlı bina dere yatağına yapılırken buna göz yuman kaymakamın da dönemin belediye başkanlarının da hesap vermesi lazım. Dere yataklarının kenarlarına ev yapılması kabul edilebilir ama dere yatağının göbeğine ev yaparsanız bu sonuç kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bu afetleri de aşacağız

Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'un "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan, Bozkurt'ta yaptığı konuşmasında, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Erdoğan'a, Bozkurt'ta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevresinde kuvvetli ve sağanak yağış bekleniyor.

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