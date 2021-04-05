Sucuoğlu:Anket yaptırdım. Geçen sefer yüzde 41 almıştım. Şimdi çok daha önde ve çok daha rahatım

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, BRT’nin Meclis Programı 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Pandemi süreci ve UBP Kurultayı’nı değerlendiren Sucuoğlu’nun ifadeleri şöyle:

‘– Pandemi sürecinde yapılan çalışmaları yakından izliyorum. Sağlık Bakanlığı’mız iyi çalışıyor. Önümüzdeki 3 hafta çok kritik. Sonrasında havaların ısınmasıyla vaka sayısında düşüş olacaktır.

– UBP Kurultay tarihi için öncelikle Genel Sekreteri belirlememiz lazım. Kurultayı tarihi için Parti Meclisi’ne tarihi görev düşüyor.

– Genel Sekreterlik için bir adaya desteğim yok. İkisi de yakın arkadaşımdır.

-Kişisel adaylığım ile ilgili açık ve net söyleyim. Ben adayım. Bazıları olmayacak falan diyor. Buradan, BRT Canlı yayınında açıklıyorum. İnanmayın. Sonuna kadar adayım ve geçen seferden yarım kalan olayı bu kurultayda bitireceğiz

– Geçen kurultay sonrası Keşke diye dediğim bir durum yok. Ben kimsesi ile kavga etmek niyetinde değilim.

– Genel Sekreterlik için üçüncü bir aday uygun olmaz. Herşeyi seçim olmadan belirleme alışkanlığı oluştu. UBP’de yarış olacaktır. Seçim olacaktır. Kazanan da seçimle kazanacaktır. Seçimsiz olur mu? O zaman oraya bir memur atayalım o yönetsin!

-Anket yaptırdım. Geçen sefer yüzde 41 almıştım. Şimdi çok daha önde ve çok daha rahatım. Gördüğümüz hava da bu yönde…

-Adaylığıma itiraz olacağını düşünmüyorum. Geçen sefer şahsımla ilgili bir itiraz yoktu. Olsa açık söyleyim burada olmam. vekillikten istifa ederim. Böyle bir sıkıntı olmayacaktır, olmaz.

-Bir demokrasi ayıbı oluşmuştur. Bunu ancak kurultay ile ortadan kaldıracağız.’