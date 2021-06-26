Survivor 2021'in şampiyonu belli oldu

Her bölümü farklı heyecanlar yaşatan Survivor 2021, Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başladı ve bu akşam kazanan isim belli oldu.

Her bölümü farklı heyecanlar yaşatan Survivor 2021, Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başladı ve bu akşam kazanan isim belli oldu. Survivor Türkiye'de toplam 33 yarışmacı boy gösterdi. Sakatlıkları nedeniyle ayrılmak zorunda kalanlar ve elemeler sonrasında finale kalan İsmail Balaban ve Poyraz oldu.

Ünlüler Gönüllüler formatı ile başlayan Survivor Türkiye 2021 sezonu, müthiş rekabete, mücadeleye, çekişmelere sahne oldu. Sezon başından sonuna kadar yarışmacılar, birçok parkurda karşı karşıya geldi ve tüm güçleri ile en iyisini yapmaya çalıştı.

Yarışmacıların altı aylık mücadelesi sonunda final koltuğuna oturan iki başarılı yarışmacı için canlı yayında seyirci oylaması yapıldı. 25 Haziran Cuma Survivor final canlı yayında SMS oylaması sonucu şampiyonu belirledi. Heyecanla beklenen oylama sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı. Seyirciler tarafından kullanılan oylar sonucunda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu.