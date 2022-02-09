TDP’den Falyalı Cinayeti İle İlgili Açıklama Geldi

Dün akşam gerçekleşen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetleriyle ilgili başlatılan soruşturma neticesinde bir kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış ve zanlı için, mahkeme 3 gün tutukluluk emri vermiştir.

Bize göre önemli olan sadece tetikçilerin yargılanıp hapsedilmesi değil, toplum üzerinde infial yaratan bu olayın arkasındaki bağlantılara da ulaşmaktır. Aksi takdirde yaşanan bu olay ne ilk ne de son olacaktır.

Dün gece gerçekleştirilen cinayet, toplum açısından daha büyük bir tehlikeyi gözler önüne sermiştir. Son iki hafta içerisinde gerçekleşen gerek Mehmet Akacan’a gerekse de Halil Falyalı’ya yapılan silahlı saldırılar; kamuya açık alanda, akşamın erken saatlerinde olduğu için, halkın can güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit etmiştir.

Bir diğer tehlike de veri gizlilik ihlalidir. Bilindiği gibi suikastin gerçekleşmesinden dakikalar sonra MOBESE sisteminden elde edilen görüntüler Türkiye basınına servis edilmiş ve KKTC polisinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadan toplum olarak bizler olayı Türkiye medyasından takip etmiştik. Özellikle MOBESE sisteminin kurulma aşamasında aralarında TDP ve birçok sivil toplum örgütlerinin de olduğu bazı kurumların eleştirilerinin ne kadar haklı olduğunu gün yüzüne çıkmıştır. O dönemde, MOBESE ile alakalı tüm kontrolün ve denetimin polis teşkilatının elinde olduğu öne sürülmüştü.

Durum bu ise Savcılığın ivedilikle bu konuda Polis, İçişleri Bakanlığı ve görüntülerin paylaşılıp yayılmasında sorumluluğu bulunan tüm birimlerle ilgili soruşturma başlatması zaruri olup, halkın can ve mal güvenliğini sağlayacağı iddiası ile kurulan bir sistemin ne maksatla, kimlerin kontrolünde olduğunun aydınlığa çıkarılması gerekmektedir.

Dolayısıyla TDP olarak bizler, tam da bu noktada, Anayasa’nın Geçici 10. Maddesinin kaldırılmasının ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak isteriz. Bizler, Anayasa’da en elzem değiştirilmesi gereken maddenin bu olduğunu ve bunu kapsamayan düzenlemelere de destek vermediğimizi birçok kez belirtmiş ve duruşumuzu da hem Meclis’te hem de halka yaptığımız açıklamalarda net bir şekilde ortaya koymuştuk. Devlet-mafya ilişkileri gibi hassas konuların üstü kapatılmadan, daha sağlıklı ve detaylı bir şekilde soruşturulması, derin devlet bağlantılarının tespit edilmesi, tahkikatın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için polisin sivile bağlanmasının şart olduğunun altını çizeriz.

TDP olarak, Anayasa’nın Geçici 10. Maddesinin kaldırılması ve polisin sivile bağlanabilmesi için her türlü çalışmaya ve desteğe hazır olduğumuzu ve faili meçhul herhangi bir cinayet vakasının kalmaması için gereken iradeyi ortaya koymaya devam edeceğimizi, MOBESE sisteminin kontrolünün ve takibinin kimlere ait olduğuyla ilgili soruşturmanın aydınlanması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Ayrıca saldırıda ölen Murat Demirtaş ve Halil Falyalı’nın ailelerine taziyelerimizi sunarız. Özellikle bir babanın çocuklarının gözleri önünde insanlık dışı bir şekilde katledilmesi ve aileye ama özellikle de çocuklarına kalıcı bir travma yaşatılması kesinlikle kabul edilebilir değildir. Bu bağlamda halk ve basının çocuk hakları için çalışan sivil toplum örgütlerinin söyleyeceklerine hassasiyet göstermelerinin ve bu hassasiyet üzerinden yorum ve haber yapılmasının kritik önem taşıdığının altını çizeriz.