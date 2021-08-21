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UBP'de Başkanlık Sistemine geçiliyor, genel sekreterlik tarih oluyor!

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UBP’de “başkanlık sistemine” geçiliyor. Başkan istediği kişileri “başkan yardımcısı” olarak atayacak ve UBP bu ekip tarafından yönetilecek.
UBP'de Başkanlık Sistemine geçiliyor, genel sekreterlik tarih oluyor!

UBP’de “başkanlık sistemine” geçiliyor. Başkan istediği kişileri “başkan yardımcısı” olarak atayacak ve UBP bu ekip tarafından yönetilecek.

 

SUCUOĞLU TEPKİLİ

Ulusal Birlik Partisi’nde bir süreden beri gündemde olan ve yarışın favorisi olarak gösterilen Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu’nun tepkisine neden olan tüzük değişiklikleri  ortaya çıkmaya başladı.

Dün akşam  (20 Ağustos-Cuma) toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu, tüzük değişiklikleri konusunda çeşitli kararlar aldı.

UBP MYK’nın aldığı kararlara göre UBP’de başkanlık sistemine geçilecek.

 

GENEL SEKRETERLİK OLMAYCAK

Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri arasından atayacağı başkan yardımcıları ile partiyi tümüyle kendi denetimine alacak. UBP’de tüzük gereği güçlü bir konumu olan ve parti meclisi tarafından seçilen genel sekreterlik makamı da böylece yok edilmiş olacak.

 

PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ SEÇİMİ DEĞİŞİYOR

UBP’yi yeniden şekillendirecek kararlardan biri de parti meclisi üyelerinin seçilmesi yöntemini değiştirmek oldu.

Parti meclisi üyelerinin bütün üyelerin kullandıkları oylarla belirlendiği Ulusal Birlik Partisi’nde bundan sonra PM üyeleri sadece kendi seçim bölgelerindeki UBP üyelerinin kullanacağı oylarla seçilecek.

 

6 BİN YENİ ÜYE OY KULLANABİLECEK

UBP’nin yeniden şekillendirilmesinde yeni yazılan üyeler de önemli bir rol oynayacak. Yakın geçmişte altı bin kadar yeni üyenin kayıt yaptırdığı UBP’de daha önce kurultaydan en geç altı ay öncesinde üye olanlar oy kullanabilirken bundan böyle bu süre dört aya indirilecek. Buna göre son zamanlarda yoğun olan üye kaydı yapılan UBP’deki yeni üyelerin de oy kullanması sağlanmış olacak.

 

YENİ ÜYELER YDP VE DP'DEN

UBP’deki bu değişikliklerin siyasi yaşama önemli etkileri olması bekleniyor. Yeni kayıt yaptıran üyelerin Türkiye kökenli ailelere mensup olduğunu ileri süren gözlemciler, böylece UBP’nin Yeniden Doğuş ve Demokrat Parti tabanını kendine çekmeyi planladığını belirtiyorlar.

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