10 Yıl Önce Netflix’e 1.000 Dolar Yatırım Yapsaydınız, Bugün Kaç Paranız Olurdu?

Netflix, bugün hisse değeri 645 dolar seviyelerinde dolaşan ve son günlerde fazlasıyla yatırımcı toplamayı başaran bir şirket konumunda yer alıyor. Peki Netflix’e 10 yıl önce bugün 1.000 dolar yatırmış olsaydınız, paranız şu anda ne kadar olacaktı?

Geçtiğimiz günlerde Netflix, bu yılın 3. çeyreği için özellikle Squid Game’in etkisiyle birlikte artan gelir ve kazandığı abone sayısını açıklamıştı. Netflix, 3. çeyrekte 3,84 milyon olarak hedeflediği yeni abone sayısının 4,4 milyon olduğunu, doplamda da 7,48 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtmişti. Netflix’in bu başarısı şirketin değerini de artırdı ve bir hissenin değeri 650 doların üzerine çıktı.

İlk orijinal yapımı House of Cards’ı 2013 yılında yayınlayan Netflix, bugün 6 binden fazla orijinal film ve diziye imza attı. Şirket, bu yılın başlarında yalnızca orijinal içeriklere 17 milyar dolar kaynak ayırdığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Netflix’in CEO’larından Reed Hastings, önümüzdeki 3 ay içinde daha önce görmediğimiz kadar içerik geleceğini açıkladı.

Peki, değeri giderek artan Netflix’e 2011 yılında, yani 10 yıl önce 1.000 dolar yatırım yapsaydınız bugün ne kadarınız olurdu?

Stranger Things, Squid Game, Dark ve La casa de papel gibi yapımlara imza atan dev şirketin hisse değeri, 7 Kasım 2011 tarihinde yalnızca 12,53 dolar değerindeydi. Netflix’in 8 Kasım 2021’deki hisse değeriyse 645 dolar seviyelerinde. Bu da Netflix’in hisse değerinde son 10 yılda yaklaşık %5.045’lik bir artış olduğunu gösteriyor.

Eğer 7 Kasım 2011 tarihinde Netflix’ten 1.000 dolar karşılığında hisse satın almış olsaydınız, yaptığınız 1.000 dolarlık yatırım bugün yaklaşık 51 bin 450 dolarınız olacaktı.

Netflix, 2011 yılının sonunda yalnızca 23,5 milyon aboneye sahipti. Şirket, geçtiğimiz günlerde paylaştığı verilerde 214 milyonu aşkın abonesi olduğunu açıkladı. Netflix’in dijital yayıncılıktaki en büyük rakibi olan Disney Plus ise 116 milyon aboneye sahip durumda. Bu da Netflix’in en azından şu anlık rakipsiz bir şirket olduğunu gösteriyor.

webtekno.