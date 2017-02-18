18 Şubat Günlük burç yorumları

18 Şubat Günlük burç yorumu günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Bugün alıştığınız ve bildiğiniz işlerin dışında farklı konular ile ilgileneceksiniz. Farklı ortamlar ve ilginç kişiler dikkatinizi çekecek. Meydana gelen olaylar sizi heyecanlandıracak ve istekleriniz değişecek. Seyahat programları yapabilirsiniz ve ani değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Olaylar karşısında sabırsız ve tahammülsüz bir tavır içine girebilirsiniz. Sorunların üzerine gitmeyin ve duygularınızı denetlemek için gayret gösterin. Aslında mantıklı davranmayı başarabilirsiniz ve geçmişte yaşadığınız tecrübeleri hatırlayıp daha dikkatli davranabilirsiniz. Ayrıca daha önce söyleyemediğiniz fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz.

Günlük Burç Boğa Burcu

İlişkileriniz yeni boyutlar kazanıyor. Ancak isteklerinizi konuşarak anlatmak yerine davranışlarınız ile ortaya koyarsanız, daha başarılı olacaksınız. Parasal konulara yönelik projeleriniz olabilir ancak gelişmeler beklediğinizden daha yavaş veya beklemediğiniz yönde gelişebilir. Aceleci davranmayın ve şimdilik olayların gelişmesini bekleyin. Bu arada projelerinizi geliştirebilirsiniz veya geliştirmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Ekip çalışmaları yaparken tedbirli olun. Özellikle dikkat gerektiren işler yaparken dikkatinizi dağıtacak konulardan ve olaylardan uzak durmalısınız. Alışkanlıklarınız değişiyor.

Günlük Burç İkizler Burcu

İstekleriniz ile ilgili sabırsızlık hissedebilirsiniz fakat mantıklı ve kararlı bir tavır içinde olacaksınız. Böylece karışıklıkları çözümlemek için dikkatinizi odaklayabilirsiniz ve ilginç çözümleriniz ile çevrenizin dikkatini çekebilirsiniz. Bugün parasal konulara yönelik kaygılarınızdan uzaklaşacaksınız ve yeni projeler yapacaksınız. Bu arada ilginç teklifler alabilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. Veya yapacağınız araştırmalar esnasında karşınıza çıkacak bilgiler ve fikirler sizi özgürleştirecek. Böylece sisteminizi ve şimdiye kadar uyguladığınız yöntemleri değiştirmek için teknolojiden faydalanacaksınız.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik beklentileriniz artıyor ve hem çevrenizi, hem de sevdiğinizi zorluyor olabilirsiniz. Ancak içinizden yükselen kuvvetli arzulara rağmen sabırlı davranmanız gerekiyor. Özellikle bugün aniden gelişen olaylar heyecanlanmanıza neden olabilir. Huzursuz ve gergin bir tavır içinde olabilirsiniz. Ancak duygularınızı denetlemek için gayret göstermeniz gerekiyor. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız ile görüşebilirsiniz ve duyduklarınızdan etkilenebilirsiniz. Veya uzun zamandır görmediğiniz dostlarınız ile ilgili endişeleriniz olabilir. Ancak kendinizi fazla zorlamayın ve olayları akışına bırakın.

Günlük Burç Aslan Burcu

Bugün karşılaştığınız kişiler enerjinizi yükseltecek ve korkularınızdan uzaklaşmanıza yardımcı olacak. Yeni atılımlarda bulunabilirsiniz ve sorumluluk almaya hevesli olabilirsiniz. Güçlü kişiler ile karşılaştığınız bir dönemdesiniz ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Bugün yaratıcı fikirleriniz ile çevrenizi etkileyeceksiniz ve kendinizi özgür hissedeceksiniz. Kendinize olan güveninizin yükseldiği bir dönemdesiniz. Üzerinizde hissettiğiniz baskı duygusundan tamamen uzaklaşabilir ve olaylara pratik açıdan bakabilirsiniz.

Günlük Burç Başak Burcu

İlişkileriniz yeni boyutlar kazanıyor ve geleceğe yönelik istekleriniz değişiyor. Şans ve şanssızlığı birlikte yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Fakat şanssızlık gibi görünen bazı olayların şansa dönüştüğünü anlayacaksınız ve kuruntulardan uzaklaşıp kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bazı değişikliklerden huzursuzluk duysanız bile çevrenizin saygı duyduğu kişiler ve büyüklerinizin sizi desteklediğini hissedeceksiniz. Bugün karşılaştığınız olaylara daha iyimser açıdan bakabilirsiniz ve neşeli tavırlarınız ile çevrenizi ve karşı cinsi etkileyebilirsiniz. Dostlarınız ile birlikte olmak ve yabancılar ile kuracağınız ilişkiler moralinizi yükseltecek.

Günlük Burç Terazi Burcu

İsteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir veya hesaplamadığınız karışıklıklar çıkabilir. Gücünüzü ispatlamak veya kendinizi göstermek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ancak güç mücadelesinden uzak dursanız, daha iyi olacak. Bugün karşılaştığınız kişilerden ve aniden ortaya çıkan olaylardan etkilenebilirsiniz ve duygusal tepkiler ortaya koyabilirsiniz. Sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçının. Tahammülsüz ve sabırsız olabilirsiniz ancak seyahatler ve sportif faaliyetler sizin için rahatlatıcı olacak.

Günlük Burç Akrep Burcu

İlişkileriniz yeni boyutlar kazanıyor. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler sıcak ve güzel olacak fakat iletişim trafiğinizde bazı karışıklıklar çıkabilir. Yanlış anlamalar olabilir ve yapacağınız organizasyonlarda ortaya çıkan aksaklıklardan etkilenebilirsiniz. Tartışmacı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Aslında karışıklık olarak algıladığınız olaylar düşüncelerinizi ve hayata bakış açınızı değiştirmeniz için sizi zorluyor. Üstelik kendinizi yenilemeyi başarabilirsiniz ve bu konuda özellikle sevdiğinizin desteği ve dostlarınızın yakın ilgisi, kendi gücünüzü anlamanıza yardımcı olacak.

Günlük Burç Yay Burcu

Bugün sevdiğinize isteklerinizi anlatabilirsiniz. Sempatik ve anlayışlı tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Bu arada eski projelerinizi hatırlayabilirsiniz ve ilginç fikirleriniz ile yakınlarınızı etkileyebilirsiniz. İş arkadaşlarınız ve komşularınız ile aranızdaki iletişim güçleniyor. Daha önce söylemek istediğiniz halde ortaya koyamadığınız fikirlerinizi şimdi anlatabilirsiniz ve yapmak istediğiniz organizasyonları gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bugün endişelerinizden uzaklaşacak ve yeni teknoloji ile ilgili gelişmelerle ilgileneceksiniz. Ayrıca bilimsel çalışmalar yapan kişiler ilginizi çekecek.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Duygusal ve hassas olacağınız bir gün. Sürprizlerden rahatsızlık duyabilirsiniz veya karşılaştığınız değişikliklere sert tepkiler gösterebilirsiniz. Güç mücadelesi yapmaktan kaçının. Ayrıca olayları çok fazla sorgulamasanız iyi olacak. Özellikle isteklerinizi ortaya koymak için daha farklı yöntemler deneyebilirsiniz ve bu arada stratejinizi yenileyebilirsiniz. Aslında kendinizi yenilemek ve güçlü olmak için kuvvetli arzular duyuyorsunuz ancak sabırlı olmanız gerekiyor. Kendinizi çok fazla zorlamayın. Tabii çevrenizde bulunan kişileri de zorlamasanız iyi olacak. Bu arada parasal konulara yönelik ihtiyaçlarınız artmış olabilir ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranabilirsiniz.

Günlük Burç Kova Burcu

Bugün keyfinizi yerine getiren karşılaşmalar olacak. Geleceğe yönelik ciddi hedefleriniz olabilir veya şimdiye kadar fazla önemsemediğiniz kişileri ve konuları ciddiye almaya başlayabilirsiniz. Sorumluluk gerektiren konulara talip olabilirsiniz ve kendinizi gereğinden fazla zorlayabilirsiniz. Bugün kendinizi rahat ve özgür hissedeceksiniz. Teknoloji ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz ve olaylara çok farklı açıdan bakan kişiler ile karşılaşabilir ve onların fikirlerinden etkilenebilirsiniz. Hem eski tecrübelerinizi hatırlayacaksınız, hem de yeni gelişmelere ilgi duyacaksınız.

Günlük Burç Balık Burcu

Güçlü kişilerin desteğini alabilirsiniz ve arkadaşlarınıza önemsediğiniz konuları anlatabilirsiniz. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olmak için büyük bir gayret göstereceksiniz. Çocuklar, kardeşleriniz ve arkadaşlarınıza yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda sevdikleriniz de sizi destekleyecek ve bugün kendinizi daha farklı hissedeceksiniz. Sevdiğiniz konular ile ilgilenebilirsiniz ve endişelerinizden uzaklaşıp isteklerinizi sempatik bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. İlişkileriniz yeni boyutlar kazanacak ve bu arada karşılaştığınız güçlü kişilerden etkileneceksiniz ve kendinizi yenilemek için harekete geçeceksiniz.