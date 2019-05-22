9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu DAÜ’de yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ev sahipliğinde düzenlenecek olan “9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu” 24-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’na gerçekleşecek. 24 Mayıs 2019, Cuma günü saat 09:00’da açılışı gerçekleştirilecek olan söz konusu sempozyum Türk Psikologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği iş birliğinde düzenlenecek. 9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu’nda, özellikle Türkiye’de klinik psikoloji alanında özgün çalışmalar yürüten 60 civarında konuşmacının bildiri ve panel sunumları yer alacak. Sempozyum, 26 Mayıs 2019 Pazar günü 5 farklı alanda eş zamanlı yürütülecek çalışma gruplarıyla sona erecek.

Önde Gelen Bilim İnsanları Katılacak

Sempozyum’a ilişkin 9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sempozyumun temasını sıklıkla kullanılan bir metafor olan ‘Odadaki Fili Görmek’ olarak belirledik. Bu metafor altında da Klinik Psikoloji’nin bilinen ve bilinmeyenlerini, Türkiye’nin bu alandaki önde gelen bilim insanlarıyla ve uygulamacılarıyla paylaşmak amacındayız. Bu bağlamda sempozyumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve DAÜ’de gerçekleşebileceği fikri ortaya atılıp bizimle paylaşıldığında çok heyecanlandık. Vefatından önce de sonra da adı geçen her ortamda saygıyla anılan Prof. Dr. Işık Savaşır hocamızın adını taşıyan bu sempozyumu düzenlemekten ve hocamızın adını yaşatmaya katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” Katılımın oldukça yoğun olmasının beklendiği söz konusu sempozyuma KKTC’den de konu ile ilgili olan tüm paydaşların katılması öngörülüyor.