  • BIST 93.267
  • Altın 257,532
  • Dolar 6,6989
  • Euro 7,7453
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Alana Felisberto, Adriana Lima ve Irina Shayk benzerliğiyle dikkat çekiyor

»
Victoria's Secret seçmeleri tüm hızıyla devam ederken, seçmelere katılan Alana Felisberto basının ilgi odağı oldu. Genç model Adriana Lima ve Irina Shayk benzerliğiyle dikkat çekiyor...
Alana Felisberto, Adriana Lima ve Irina Shayk benzerliğiyle dikkat çekiyor

 

Alana Felisberto, 23 yaşında genç bir model… Delici mavi gözleriyle insanlar üzerinde etki bırakan Felisberto, şimdiye kadar pek çok defilede yer aldı, bir çok moda dergisinin kapağını süsledi…

Victoria’s Secret seçmelerine katılan ve podyumda yürüyecekler arasına katılması muhtemel olan Alana Felisberto, güzelliğinin dışında ünlü modeller Adriana Lima ve Irina Shayk ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor…

Çok küçük yaşlarda annesinin desteğiyle moda dünyasına adım atan Brezilyalı modeli görenler de bu benzerlikten dolayı şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Zira Felisberto’nun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar da adeta Lima ve Shayk’la olan benzerliği daha da ortaya çıkıyor…

Sosyal medya ise bu durumu ‘Bir vücutta 3 kadın taşıyor’ olarak yorumluyor…

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Memelere Özgürlük" dedi, işten çıkarıldı04 Eylül 2018 Salı 11:20
  • Bill Clinton sorusu röportajı bitirdi04 Eylül 2018 Salı 11:00
  • Bir yatışta aralıksız 48 saat uyuyor04 Eylül 2018 Salı 10:27
  • Demet Özdemir'den aşk itirafı!03 Eylül 2018 Pazartesi 19:37
  • Sinead McNamara, ünlü milyarderin yatında ölü bulundu!03 Eylül 2018 Pazartesi 19:34
  • Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Dipsiz Kuyum klibi ve sözleri03 Eylül 2018 Pazartesi 19:28
  • Sütyen takmadığı için işten kovulan kadın işyerine insan hakları davası açtı03 Eylül 2018 Pazartesi 14:33
  • Bayat balıklara taze görünsün diye oyuncak göz taktı, yakayı ele verdi03 Eylül 2018 Pazartesi 13:46
  • IQOS Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?02 Eylül 2018 Pazar 23:15
  • Sahibi arabanın arkasına bağlayıp sürüklemişti; o şimdi zabıta02 Eylül 2018 Pazar 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti