Alayköy’de Bahçe Temizliği Yapan Erkan Kocabaş Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Güzelyurt'ta yaşayan Erkan Kocabaş (46), Alayköy'de çalıştığı işyerinde bahçe temizliği yaparken aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kocabaş'ın ölüm nedeni kalp hastalığı ve kalp krizi olarak belirlendi.

Ani ve Gayri Tabii Ölüm: Erkan Kocabaş'ın Trajik Kaybı

05 Haziran 2024 tarihinde, saat 14:00 civarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Alayköy'de faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen olay, toplumda derin bir üzüntü yarattı. Güzelyurt'ta yaşayan 46 yaşındaki Erkan Kocabaş, çalıştığı işyerinin bahçesini temizlerken aniden rahatsızlandı ve yere yığıldı. Olayı gören iş arkadaşları hemen ambulans çağırdı.

Ambulans hızla olay yerine ulaştı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından, Erkan Kocabaş Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Erkan Kocabaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti