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Alman Bakan: İlkbahara kadar yeniden diş sıkmamız gerekecek

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, pandemide dördüncü dalganın geldiğini belirterek sonbahardan itibaren yeni kısıtlamaların yürürlüğe sokulabileceği mesajı verdi.
Alman Bakan: İlkbahara kadar yeniden diş sıkmamız gerekecek

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, pandemide dördüncü dalganın geldiğini belirterek sonbahardan itibaren yeni kısıtlamaların yürürlüğe sokulabileceği mesajı verdi.

Bild gazetesinin Hristiyan Birlik parti grubunun meclis oturumundan aktardığına göre "Dördüncü dalga geliyor" diyen Spahn, sağlık sisteminde aşırı yüklenmenin yeniden söz konusu olabileceği uyarısı yaparak "Bu nedenle ilkbahara kadar bir kez daha dişimizi sıkmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Gazetenin oturumdan aktardığına göre Spahn aşılılar ve iyileşmiş olanların temas kısıtlamalarından muaf tutulacağı sinyali vererek "Dört Alman'dan üçü gelecekte temas kısıtlamaları yaşamayacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı’nın ayrıca aşılanmamış olanları uyardığı ve “Aşılanmamış olanların önümüzdeki aylarda enfekte olma ihtimali oldukça yüksek“ dediği belirtildi.

Sol Parti Eş Başkanı Janine Wissler de, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, korona politikasında insidans değerinin ana değerlendirme ölçütü özelliğini yitirmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Wissler, "Bütün haklı eleştirilere rağmen, insidans değeri (100 bin nüfusta yedi günde görülen vaka sayısı) ile R katsayısı (bir kişinin ortalama kaç kişiye virüs bulaştırdığını gösteren rakam), enfeksiyonda durumu gösteren en anlamlı gösterge olmaya devam ediyor" dedi. Sol Partili politikacı, bazı eyaletlerin söz konusu girişimlerine atıfta bulunarak "Hastaneye yatanların sayısını ölçüt alanlar, hastalığı ağır geçirmeyip uzun süreli sonuçlarından muzdarip olanları görmezden gelmiş olur" eleştirisinde bulundu.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü, Cuma günü yedi günlük insidans değerinin yeniden arttığını, ve ülke çapında 30,1’e çıktığını açıkladı. Ülkede son 24 saat içerisinde 5 bin 578 yeni vaka ve 19 ölüm kayıtlara geçti.

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