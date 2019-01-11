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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un olaylı boşanması!

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Dünyanın gözü Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos ile eşi Mackenzie Bezos'un boşanmasına çevrildi.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un olaylı boşanması!

Dünyanın gözü Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos  ile eşi Mackenzie Bezos'un boşanmasına çevrildi. 25 yıllık evliliğin ve olası rekor mal paylaşımın arkasında ise ihanet olduğu iddia edildi. Jeff Bezos'un eşini evli Lauren Sanchez ile aldattığı konuşuluyor.

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Boşanma kararı sonrası gözler ikilinin nasıl bir mal varlığı paylaşımı yapacağına çevrildi. 

Mackenzie Bezos'un dünyanın en zengin kadını olacağı konuşulmaya başlandı. Ayrılık kararının ardında ise bir skandal yattığı ortaya çıktı. Çiftin evliliklerini sonlandırma sebebi olarak eski sunucu Lauren Sanchez gösterildi.

Jeff Bezos’un yaklaşık 8 aydır eşini aldattığı ortaya çıkarken, başarılı iş insanının eskiden Fox 11’de sunuculuk yapan ve Hollywood’un önde gelen yetenek avcılarından biriyle evli olan Lauren Sanchez’le birlikte olduğu önü sürüldü. 

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un olaylı boşanması!

Trump’a yakınlığıyla bilinen Enquirer dergisinin Bezos ile 49 yaşındaki Sanchez arasında yaşadığı aşkı ifşa edeceğini duyurmasının ardından çiftin böyle bir açıklama yoluna gittiği belirtildi. Daily Mail’e konuşan kaynaklar ise Bezos’un eşinin 8 ay önce bu kaçamağı öğrendiğini ve buna izin verdiğini dile getirdi. 

Derginin iddialarının ayyuka çıkmaması durumunda bu ilişkiye onay vereceği de konuşulan iddialar arasında. Sanchez ile Bezos en son Golden Globe sonrasında Amazon’un düzenlediği partide bir araya gelmişti. Sanchez, 2012 yılında Hollywood’un önde gelen yetenek avcılarından Patrick Whitesell ile evlenmişti. Çiftin 2 çocuğu bulunurken, bu gelişmenin ardından henüz çift tarafından bir açıklama yapılmadı.

Matt Damon, Christian Bale, Kevin Costner, Hugh Jackman ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Whitesell’in Bezos ile yakın arkadaş olduğu da biliniyordu.

 

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