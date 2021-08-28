ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa'da anıldı

Ermeni teröristlerin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeye Türkiye Cumhuriyeti tarafından inşa edilen Şehit Diplomatlar Anıtı’nda düzenlenen törene Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle az sayıda davetli katıldı.

Törene Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras ve büyükelçilik mensupları ile Kanada Türk toplumu temsilcileri iştirak etti.

Şehit Diplomatlar Anıtı’na çelenk koyan Büyükelçi Uras ve davetliler, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Büyükelçi Uras burada yaptığı konuşmada, Ermeni teröristlerin 1973 yılında başlayan terör eylemleri sonucunda 31 Türk diplomat ve aile mensubunun şehit düştüğünü hatırlattı.

"Şehit Albay Atilla Altıkat’la birlikte, ömürlerini dünyanın farklı bölgelerinde ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etmeye adamış tüm şehitlerimizin acısı ilk günkü gibi tazedir’’ diyen Uras, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin, huzur, istikrar ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de kararlılıkla üstesinden gelmeye muktedir ve kararlı olduğunu vurguladı.