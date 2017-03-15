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Asena’nın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı

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Asena’nın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı
Dansöz Asena'nın 3 yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Hasan Dere ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Ünlü oryantal Asena, geçen hafta konuk olduğu Duymayan Kalmasın programında “3 yıldır bir boksörle beraberim. Aslan parçası” demişti. Bu hafta ise Asena’nın sevgilisinin kim olduğu ve çok ilginç gerçekler gün yüzüne çıktı.

BİR EŞ, 2 SEVGİLİ

3 yıldır Almanya’da Gramofon isimli mekanı işleten Hasan Dere’yle beraber olan Asena’nın sevgilisinin uzun süredir evli olduğu, hatta 5 yıllık da sevgilisi olduğu öğrenildi.

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Hasan Dere evliyken, 5 sene beraberlik yaşayan şarkıcı Deniz Gençay, canlı yayında gözyaşları içinde “Asena 5 yıl beraber olduğum Hasan’ı elimden aldı. İkisini Semiha Yankı tanıştırdı. Hasan beni ve çevremi kullandı, restoranı benim sayemde büyüttü” dedi.

HASAN, BOŞANIP ASENA’YLA EVLENECEK

Canlı yayına bağlanan ve Deniz Gençay’la tartışan Semiha Yankı ise “Hasan ile Asena’nın aşkının mimarı benim ama Hasan, Deniz’den ayrıldıktan 4 ay sonra Asena’yla tanıştı. Hasan çocuğunun annesiyle uzun süredir ayrı. Yakında boşanıp Asena’yla evlenecek” diye konuştu.

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