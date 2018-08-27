  • BIST 90.372
  • Altın 237,931
  • Dolar 6,1392
  • Euro 7,1266
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

'Aspirin kalp hastalıklarını azaltmıyor'

»
Sağlıklı insanların her gün aspirin kullanmasının, ileride görülebilecek kalp krizi ve felç riskini azaltmada etkili olmadığı öne sürüldü.
'Aspirin kalp hastalıklarını azaltmıyor'

"New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada, daha önce kalp rahatsızlığı ve felç yaşamamış kişilerde her gün düşük dozda aspirin kullanımının, söz konusu rahatsızlıklara ilerleyen yıllarda yakalanma riskini azaltmada önemli rol oynamadığı iddia edildi.

 

Araştırmacılar, daha önce kalp hastalığı yaşamamış 12 bin 546 kişiye 5 yıl boyunca her gün düşük dozda aspirin verildiğini, ancak beklenenden fazla kişide kalp rahatsızlığı tespit edildiğini öne sürdü.

Kalp hastalığı hiç görülmemiş ancak kalp hastalıklarına yakalanma riski yüksek 15 bin 480 diyabetli hastaya 7,5 yıl boyunca her gün aspirin verilen araştırmada, çok az kişi de kalp hastalıklarına rastlandığı ancak hastalarda kanama vakalarının yüksek oranda olduğu iddia edildi.

Araştırmada aspirin kullanan hastalarda burun kanaması, hazımsızlık, reflü veya karın ağrısı gözlemlendi.

Araştırmada aspirinin, kansere de ümit edildiği gibi bir fayda sağlamadığı belirtildi.

Günümüzde her gün düşük dozda aspirin almanın kalp krizini riskini azalttığı yönünde yaygın bir inanış buluyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Alkol kullanımında güvenli miktar yok26 Ağustos 2018 Pazar 19:43
  • Kanada'da bilim insanları, kanı farklı gruplara dönüştüren teknik geliştirdi26 Ağustos 2018 Pazar 11:51
  • İşte Sıcak Havaların İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:06
  • Bebek dışkısındaki bakterinin tedavi gücü keşfedildi25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:00
  • Köpekler, kanserin erken teşhisinde umut oluyor25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:00
  • Sivrisineklerin bulaştırdığı en tehlikeli hastalıklar25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:48
  • Rus trol hesapları aşı hakkında bilgi kirliliği yaratıyor25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:36
  • Prof. Dr. Füsun Yıldız, solunum yolu hastalıklarına dikkat!24 Ağustos 2018 Cuma 14:06
  • Harvard'dan itiraz: Hindistan cevizi yağı saf zehir23 Ağustos 2018 Perşembe 23:41
  • "Bu sıcaklarda sevişmeyin"20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti