Beyarmudu’nda Garaj Yangını: Araç ve Eşyalar Zarar Gördü

Beyarmudu'nda Garaj Yangını: Araç ve Eşyalar Kül Oldu

27 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:30 civarında Beyarmudu’nda meydana gelen bir yangın olayı, büyük maddi hasara yol açtı. Bir ikametgaha ait garajda park halinde bulunan JV 631 plakalı salon araçta yangın çıktı. Yangının, aracın makine bölümündeki akü bağlantılı elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu başladığı düşünülüyor.

Yangın, hızla büyüyerek sadece aracı değil, garajda bulunan diğer eşyaları da etkiledi. Garajın çatısında bulunan 6 adet trapez saç ve 7 adet ahşap mertek tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, garajda bulunan malzeme rafı ve garaja bitişik olan ambarın penceresi de yangında ağır hasar gördü. Çıkan yoğun ısı nedeniyle, ambar tavanındaki lambiriler de zarar gördü ve bu durum, yangının ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.