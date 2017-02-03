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Beyonce'tan hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar

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Beyonce'tan hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar
Beyonce'tan hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar. İkiz bebek beklediğini açıklayan Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

İkiz bebek beklediğini açıklayan Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

İkiz bebek beklediğini açıklayan Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

Tam adı Beyoncé Giselle Knowles-Carter olan sanatçı, kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı fotoğraflardan bazılarında kızı ile birlikte de poz verdi.

Sanatçı, sitesinde yayınladığı ve "Carter"lar diye imzaladığı mesajında, "Aşkımızı ve mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Ailemiz iki kişi daha büyüyor. Hepinize iyi dilekleriniz için çok teşekkürler" dedi.

Beyonce internet sitesinde yayınladığı fotoğraflara, annelik ve güçlü kadınlık ile ilgili şiirsel metinler de eşlik ediyor.

Aşk tanrıçası Venüs, Mısır kraliçesi Nefertiti, Batı Afrikalı tanrı Osun gibi tarihsel karakterler isimleriyle bu metinlerde yer alırken bazılarının çekimlere ilham verdiği yorumları da yapıldı.

Sanatçının 5 yaşındaki kızı Blue Ivy de bazı karelerde annesi ile birlikte poz verdi.

Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce, kendisi gibi sanatçı olan eşi Jay Z ile 2008 yılında evlenmişti.

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