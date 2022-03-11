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Binanın duvarına ‘gömülü’ ceset bulundu

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Binanın duvarına ‘gömülü’ ceset bulundu
Binanın duvarına ‘gömülü’ ceset bulundu

ABD’nin California eyaletinin Oakland kentindeki kongre merkezinde çalışan inşaat ustaları duvarın içinde erkek cesedi buldu.

Belediye meclisi, 2015 yılında, 1915’te açılan Henry J. Kaiser Kongre Merkezi’nin sanat merkezine dönüştürülmesine karar verdi. 2005’ten beri kapalı olan merkezin dönüşüm süreci için anlaşılan şirket adına çalışan ustalardan birinin önceki gün bulduğu cesedin yetişkin bir erkeğe ait olduğu, üç ila beş yıldır orada olduğunun tahmin edildiği açıklandı.

 

Yapılacak ayrıntılı incelemeyle kimliğinin belirlenmeye çalışılacağını belirten Alameda Bölgesi Şerifi’nin Ofisi’nden Ray Kelly, “Duvarlar içindeki olumlu koşullar nedeniyle bulunan cansız beden iyi durumda” dedi.

Kelly, cesedin neden orada olduğuna ilişkin bir soruyu ise, “Her şey olabilir. Belki boşken girdi sonra sıkıştı ve öldü, belki başka bir şey oldu” diye yanıtladı.

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