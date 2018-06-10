Biyolog ve Hijyenist Gülsüm Sözen YDÜ’de Kalıcı Makyaj ve Saç Simülasyonu Semineri Verdi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Gülsüm Sözen tarafından Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Amfide, Mikropigmentasyon’un (kalıcı makyaj) kullanım alanlarına genel bir bakış ve saç simülasyonu hakkında seminer verildi.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yeşim Üstün Aksoy’un himayesinde düzenlenen seminerde, kuaför ve güzellik sektöründe hijyen ve önemi ile ilgili önemli bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

Müfredatta Yer Almayan Dersler Teori ile Pekiştiriliyor…

Düzenlenen seminerler ile ilgili bilgi veren Yeşim Üstün Aksoy, Migropigmentasyon ve saç simülasyon’u konularının müfredatlarında yer almadığını ve öğrencilerin kendi alanlarındaki bu gibi yenilikleri takip edebilmeleri için okulda aldıkları teorik ve uygulamalı meslek derslerine ek olarak bu tür eğitimler düzenleyerek onlara kendilerini geliştirmeleri için imkan sağladıklarını dile getirdi.