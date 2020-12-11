Borsada Tüm Zamanların Rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak günü 1.353,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.366,78 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,84 ile iletişim oldu.

1.353,36 puanla tam zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 1.366,78 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin, rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç konumunda olduğunu 1.360 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda da 1.390 puanın öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 34,5 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 32,2 milyar dolar ile 36 milyar dolar arasında yer aldı.

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ İŞLEMLERDE;

- dolar en düşük 7.8188 lira ve en yüksek 7.8776 lirayı gördükten sonra, 7.87 – 7.88 lira aralığında,

- euro en düşük 9.4454 lira ve en yüksek 9.5637 lirayı gördükten sonra, 9.56 – 9.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.4299 lira ve en yüksek 10.5032 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20751 - 1.21352 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20913 düzeyindeydi.

Türkiye genelinde işsizlik, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan düşüşle yüzde 12.7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik 1.5 puanlık azalış ile yüzde 14.9 düzeyine düştü.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişiye, istihdam oranı da 2.0 puanlık azalışla yüzde 44.1'e geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.5'i tarım, yüzde 19.9'u sanayi, yüzde 6.3'ü inşaat, yüzde 55.3'ü de hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü de aynı döneminde 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişiye, işgücüne katılma oranı da 3.0 puanlık azalışla yüzde 50.5'e düştü.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam), hesaplamalarına göre, işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı, Eylül döneminde "0.4 puan" arttı.

Betam'ın "İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2020" raporunda, "Kadın işgücüne katılım oranında Eylül'de görülen düşüş kadın işgücüne katılım oranının pandemi öncesi veya tarihi yüksek seviyelerine çok daha geç ulaşacağını düşündürmektedir" denildi.

Türkiye genelinde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, yıllık bazda 1.8 puan azalışla yüzde 24.3'e, istihdam oranı da 2.4 puan azalışla yüzde 31.6'ya geriledi.

ALTININ ONSU 1.845,07 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.845,07 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 gerileyerek 465 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8444 lira, satışta 7,8578 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8149 lira, satışta 7,8462 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2146, sterlin/dolar paritesi 1,3308, dolar/yen paritesi de 104,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,20 kazançla 50,46 dolardan işlem görüyor.